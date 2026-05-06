Війна в Україні

З огляду на досвід війни в Україні, у європейських країнах НАТО дедалі частіше наголошують на необхідності збільшення обсягів недорогого озброєння замість високотехнологічних систем.

Про це пише видання Business Insider.

Експерти стверджують, що в сучасних умовах на полі бою важливіша не досконалість озброєння, а його доступність, масштабованість і готовність до негайного використання.

Натомість надмірна орієнтація на технологічну «ідеальність» часто призводить до дефіциту озброєнь і затримок постачань, що критично в умовах активних бойових дій.

Серед великої кількості оборонних компаній, які визнають цей зсув, є Robin Radar, нідерландська компанія, яка виробляє радіолокаційні системи виявлення дронів, що використовуються Україною та союзниками США на Близькому Сході.

Крістіан Брост, генеральний менеджер Robin Radar USA, розповів Business Insider, що «недостатньо досконале рішення краще зараз, ніж ідеальне пізніше».

Він додав, що «ми можемо багато чого навчитися» в України, яка «перебуває в ситуації, де іноді потрібна клейка стрічка та гумки».

«Я думаю, що це саме по собі є уроком: використовуйте те, що працює, використовуйте те, що дешево», — наголосив представник оборонної компанії.

За його словами, вишукана зброя, яку так люблять створювати США, не повинна зникнути, але «ми повинні діяти реалістично та просто отримати те, що працює, доставити це в руки людей, навчити їх, бо навіть щось готове на 80% краще, ніж нічого».

Видання наголошує, що українська оборонна модель вирізняється швидким циклом виробництва і модернізації, де зміни в техніці можуть впроваджуватися в найкоротші терміни з урахуванням зворотного зв’язку від військових.

Натомість в умовах потенційного затяжного конфлікту високотехнологічні системи можуть виявитися недостатньо гнучкими і занадто дорогими для масштабного застосування.

Нагадаємо, Україна розробляє власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, які за характеристиками нагадують американські ATACMS, проте матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевші.

