ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

Україна створює дешеві та потужні аналоги американських ATACMS — деталі про ракети

Нові українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 пройшли випробування та забезпечують високу точність і ефективність, одночасно залишаючись дешевшими за ATACMS.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україна створює дешеві та потужні аналоги американських ATACMS — деталі про ракети

Українська ракета обіцяє дальність до 800 км і переваги над ATACMS

Україна розробляє власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, які за характеристиками нагадують американські ATACMS, проте матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевші.

Про це розповів в інтерв’ю «Армія TV» головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.

FP-7 вже успішно пройшла випробування і здатна знищувати цілі на відстані сотень кілометрів. FP-9 матиме більшу дальність — до 800 км, і наразі тривають підготовчі тести.

Основна мета розробників — знизити вартість ракет, щоб виробляти їх у великих обсягах.

«Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше», — зазначив Штіллерман.

Ракети планується запускати з мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, що ускладнює їх виявлення. Розгортання комплексу, за словами розробників, займе близько 15 хвилин.

Характеристики FP-7

Ракта має дальність до 200 км, а її бойова частина важить 150 кг.

Максимальна швидкість FP-7 становить 1500 м/с, а середня швидкість — 800 м/с.

Відхилення від цілі має 14 м, а максимальний час польоту — 250 секунд.

27 лютого Денис Штіллерман особисто продемонстрував випробування FP-7, підтвердивши її ефективність і точність.

Раніше, 20 лютого, пролунали вибухи у місті Воткінськ (РФ). Це на відстані понад 1400 км від кордону з Україною. Очевидці повідомляють про удар «дронів» по військовому заводу.

Дата публікації
Кількість переглядів
327
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie