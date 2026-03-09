- Дата публікації
- Зброя
- 327
- 1 хв
Україна створює дешеві та потужні аналоги американських ATACMS — деталі про ракети
Нові українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 пройшли випробування та забезпечують високу точність і ефективність, одночасно залишаючись дешевшими за ATACMS.
Україна розробляє власні балістичні ракети FP-7 і FP-9, які за характеристиками нагадують американські ATACMS, проте матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевші.
Про це розповів в інтерв’ю «Армія TV» головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.
FP-7 вже успішно пройшла випробування і здатна знищувати цілі на відстані сотень кілометрів. FP-9 матиме більшу дальність — до 800 км, і наразі тривають підготовчі тести.
Основна мета розробників — знизити вартість ракет, щоб виробляти їх у великих обсягах.
«Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше», — зазначив Штіллерман.
Ракети планується запускати з мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, що ускладнює їх виявлення. Розгортання комплексу, за словами розробників, займе близько 15 хвилин.
Характеристики FP-7
Ракта має дальність до 200 км, а її бойова частина важить 150 кг.
Максимальна швидкість FP-7 становить 1500 м/с, а середня швидкість — 800 м/с.
Відхилення від цілі має 14 м, а максимальний час польоту — 250 секунд.
27 лютого Денис Штіллерман особисто продемонстрував випробування FP-7, підтвердивши її ефективність і точність.
Раніше, 20 лютого, пролунали вибухи у місті Воткінськ (РФ). Це на відстані понад 1400 км від кордону з Україною. Очевидці повідомляють про удар «дронів» по військовому заводу.