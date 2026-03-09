Найбільші армії світу 2026 року: яке місце посіла Україна

Збройні сили України / © Associated Press

Попри активний розвиток сучасних військових технологій, чисельність особового складу армії й досі залишається важливим показником військової потужності держав. Саме кількість військових у строю — від солдатів і моряків до пілотів та спецпризначенців — часто використовується для оцінки масштабів збройних сил.

Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) у звіті The Military Balance 2026 склали рейтинг найбільших армій світу за кількістю чинних військовослужбовців, передає Buіsiness Insider.

Дані щодо оборонних бюджетів базуються на показниках за 2025 рік.

Україна — серед найбільших армій світу

У рейтингу Україна посіла шосте місце з чисельністю близько 677 тисяч військовослужбовців. Оборонний бюджет країни оцінюється приблизно у 44,4 млрд дол.

Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав.

Топ-10 найбільших армій світу 2026 року

Китай — 2 035 000 військових (бюджет 251,3 млрд дол.) Індія — 1 501 000 (78,3 млрд дол.) США — 1 340 000 (921 млрд дол.) Північна Корея — 1 280 000 Росія — 1 264 000 (161,2 млрд дол.) Україна — 677 000 (44,4 млрд дол.) Пакистан — 660 000 (10 млрд дол.) Іран — 610 000 (6,1 млрд дол.) Ефіопія — 503 000 (484 млн дол.) Південна Корея — 450 000 (43,8 млрд дол.)

До першої двадцятки також входять В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Бразилія, Таїланд, Туреччина, Мексика, Колумбія, Шрі-Ланка, Саудівська Аравія, Японія, Франція, Марокко та Ірак.

Чисельність — не єдиний показник сили

Експерти наголошують, що кількість військових — лише один із факторів оцінки військової потужності. Важливу роль також відіграють:

рівень оснащення армії;

боєготовність підрозділів;

технології та сучасне озброєння;

можливості авіації та флоту;

системи управління військами;

наявність ядерної зброї.

За словами аналітиків, чисельність особового складу демонструє потенціал держави до мобілізації та розширення армії, але реальна військова сила залежить від набагато більшої кількості чинників.

Нагадаємо, конфлікт навколо Ірану може вплинути на обсяги військової допомоги Україні від США. За даними Reuters, у Вашингтоні та серед союзників зростає занепокоєння, що тривала кампанія на Близькому Сході може виснажити запаси ракет і систем протиповітряної оборони, які також необхідні Україні для захисту від російських атак. У разі затяжних бойових дій Пентагону доведеться розподіляти ресурси між кількома напрямками, що може ускладнити постачання озброєння Києву.