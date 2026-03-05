Війна з Іраном може залишити Україну без зброї США — Reuters

Patriot

Конфлікт навколо Ірану може вплинути на військову підтримку України з боку США, оскільки американські ресурси і запаси зброї можуть бути переорієнтовані на Близький Схід.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, у Вашингтоні та серед союзників зростає занепокоєння, що тривала кампанія проти Ірану може виснажити запаси ракет і систем протиповітряної оборони, які також критично важливі для України.

Україна значною мірою покладається на американські системи ППО для захисту міст від російських ракетних атак. Водночас Росія продовжує інтенсивні удари по українській енергетичній інфраструктурі та містах.

Експерти попереджають: якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться, Пентагону доведеться розподіляти ресурси між кількома напрямками. У такому разі частина ракет, систем ППО та іншого озброєння може бути спрямована для захисту американських баз і союзників у регіоні Перської затоки.

Крім того, адміністрація США вже планує переговори з провідними оборонними компаніями, щоб прискорити виробництво озброєння та поповнити запаси, які скорочуються через бойові дії.

Аналітики зазначають, що ситуація може розвиватися по-різному. Якщо США та Ізраїлю вдасться швидко знищити значну частину іранських ракетних арсеналів, дефіциту озброєння для союзників, зокрема України, вдасться уникнути.

Водночас у Європі вже побоюються, що ескалація на Близькому Сході може відвернути увагу Вашингтона від війни Росії проти України та ускладнити забезпечення Києва необхідною зброєю.

Війна в Україні — останні новини

Президент заявив, що Україна може надати допомогу партнерам для захисту життя і стабілізації ситуації, не послаблюючи обороноздатність країни. Фахівці та військові працюватимуть на місцях.

Війна США на Близькому Сході — на руку Путіну і може вплинути на Україну.

Окрім цього, російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на початку весни.

Також російські штурмові дії на Костянтинівському напрямку значно зменшилися, тому що противник втратив доступ до супутникового зв’язку Starlink.