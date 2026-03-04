Україна допоможе на Близькому Сході: Зеленський дав важливе доручення

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози іранських ударних дронів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Україна проводить консультації з партнерами в Європі, США та країнами-сусідами Ірану. Усі ці країни мають серйозний виклик у захисті від іранських ударних дронів - таких самих, які атакують українські міста і села, а також інфраструктуру протягом війни.

«З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу», - наголосив Зеленський.

Як допоможе Україна в боротьбі з іранськими дронами

За словами глави держави, до Києва надходять запити щодо такої допомоги.

«Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього», — сказав він.

Міністр закордонних справ України отримав завдання разом з розвідувальними службами, міністром оборони, командуванням ЗСУ та секретарем РНБО підготувати конкретні варіанти підтримки, які можна надати, не послаблюючи власну обороноздатність країни.

Зеленський наголосив, що ЗСУ вже мають необхідні ресурси та спроможності для такої допомоги.

Також українські фахівці будуть працювати безпосередньо на місцях, а деталі координації та передислокації команд уже обговорюються.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Нагадаємо, війна США на Близькому Сході — на руку Путіну та може вплинути на Україну. Про це пише The Guardian.

Зокрема, криза на Близькому Сході, може стати несподіваною економічною опорою для російської економіки.

Інше видання Forbes пише, що у війні Трампа з Іраном виграти може саме очільник Кремля Путін. Там аналітики пояснили, чому РФ вигідна ескалація.