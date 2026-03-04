Відключення світла 5 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 5 березня

В усіх регіонах Україні у четвер, 5 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 5 березня:

Група 1: 00:00-01:30, 07:30-11:00, 18:00-22:00

Група 2: 00:00-02:00, 08:00-11:30, 18:30-22:30

Група 3: 00:00-02:30, 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 4: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 5: 00:00-03:30, 11:00-14:30, 22:00-24:00

Група 6: 01:30-04:30, 11:30-15:00

Група 7: 02:00-05:30, 12:30-16:00

Група 8: 02:30-06:00, 13:00-16:30

Група 9: 03:00-07:30, 14:30-18:00

Група 10: 03:30-08:00, 15:00-18:30

Група 11: 04:30-09:00, 16:00-19:30

Група 12: 05:30-09:30, 16:30-20:00

Група 13: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 14: 08:00-11:30, 18:30-22:30

Група 15: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 16: 09:30-13:00

Група 17: 11:00-14:30, 22:00-24:00

Група 18: 11:30-15:00

Група 19: 12:30-16:00

Група 20: 13:00-16:30

Група 21: 14:30-18:00

Група 22: 15:00-18:30

Група 23: 16:00-19:30

Група 24: 16:30-20:00

Група 25: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 26: 08:00-11:30, 18:30-22:30

Група 27: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 28: 09:30-13:00

Група 29: 11:00-14:30, 22:00-24:00

Група 30: 11:30-15:00

Група 31: 12:30-16:00

Група 32: 13:00-16:30

Група 33: 14:30-18:00

Група 34: 15:00-18:30

Група 35: 16:00-19:30

Група 36: 16:30-20:00

Група 37: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 38: 08:00-11:30, 18:30-22:30

Група 39: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 40: 09:30-13:00

Група 41: 11:00-14:30, 22:00-24:00

Група 42: 11:30-15:00

Група 43: 12:30-16:00

Група 44: 13:00-16:30

Група 45: 14:30-18:00

Група 46: 15:00-18:30

Група 47: 16:00-19:30

Група 48: 16:30-20:00

Група 49: 08:00-11:00, 18:00-22:00

Група 50: 08:00-11:30, 18:30-22:30

Група 51: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 52: 09:30-13:00

Група 53: 11:00-14:30, 22:00-24:00

Група 54: 11:30-15:00

Група 55: 12:30-16:00

Група 56: 13:00-16:30

Група 57: 14:30-18:00

Група 58: 15:00-18:30

Група 59: 16:00-19:30

Група 60: 16:30-20:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 5 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 5 березня:

1.1: 12:00 — 17:00

1.2: 13:30 — 17:002.1: 07:30 — 11:30

2.2: 00:00 — 00:30, 16:30 — 20:30

3.1: 21:00 — 24:00

4.1: 07:30 — 12:30

4.2: 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 5 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 5 березня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 5 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 5 березня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 5 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 5 березня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 5 березня: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 березня

Де не відключатимуть світло

У суботу, 28 лютого, відключень світла у Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.