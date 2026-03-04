Захист водоканалів в Україні під час атак неможливий / © pexels.com

Захистити всі об’єкти водопостачання силами ППО практично неможливо, адже міські мерії не мають власних протиповітряних підрозділів. Основний шлях забезпечення стійкості — децентралізація великих водних мереж та особиста відповідальність кожного громадянина.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський сказав про це в ефірі «Київ 24».

Вн наголосив, що кожен українець має не лише економно використовувати воду, а й створювати власні резерви, щоб витримати можливі перебої після обстрілів.

«Маневрувати водопостачанням, як ми робили з електрикою через відключення, у нас не вийде. Вода — це відповідальність кожного. Кожен повинен брати участь, перш за все економно споживаючи ресурс, а по-друге — мати запаси на випадок потужного удару. Особливу занепокоєність викликають атаки на очисні споруди: удари по фільтруючих станціях чи станціях очищення стічних вод можуть мати серйозні наслідки», — пояснив експерт.

Він додав, що покладатися лише на державу чи місцеві органи самоврядування неможливо.

«Фізично нереально очікувати, що, наприклад, мер Києва має підпорядковані підрозділи ППО для захисту водоканалу», - сказав Грабський.

Нагадаємо, раніше йшлося про російські масовані обстріли по-новому. Президент України Володимир Зеленський у розмові з медіа, заявив, що Росія готує нову хвилю масованих атак по Україні.

Додамо, що Під час чергоової російської масованої атаки під ударом опинилися одразу декілька великих українських міст. Зокрема, 26 лютого, Росія гатила по Києву, Харкову, Запоріжжю, Одесі, Полтаві, Кривому Рогу.