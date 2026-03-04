Російські масовані обстріли по-новому: що задумав Путін навесні-2026

Нова хвиля російських атак може бути спрямована по об’єктах водопостачання / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з медіа, заявив, що Росія готує нову хвилю масованих атак по Україні.

За словами Зеленського, відомо про наступне: «Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом».

Масовані атаки по Україні: які цілі робирає РФ

Своєю чергою, військові експерти Олексій Гетьман та Іван Ступак в коментарі для ТСН.ua висловили свої думки про те, що після потепління саме ракетні удари по об’єктах водопостачання можна порівняти з масованими атаками по енергетиці під час лютих морозів. Тобто РФ обирає навмисно для ударів те, що може завдати найбільшої шкоди з урахуванням погоди та температури повітря.

Нинішня пауза, на думку експертів, використовується Росією і для накопичення ракет, і для розвідки.

Олексій Гетьман вважає, що Росія накопичує ракети та дрони протягом нинішньої паузи між своїми масованими атаками, щоб, ймовірно, завдати потужного удару у кількості до 100 ракет та декількох сотень дронів

«Вважаю, що РФ зараз накопичує ракети. Думаю, що російська армія може вдарити кількістю ракет до сотні. Та близько 500 «Шахедів». Цей удар, ймовірно, буде не менш сильним, ніж попередній», — висловлює свою думку Гетьман.

Він припускає, що нинішня пауза все ж таки більше пов’язана з тим, що окупанти накопичують боєприпас, а не намагаються розвідати якомога більше цілей для свого удару.

Війна в Україні: куди Росія може спрямувати ракети найближчим часом

Крім того, на тлі того, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірність удару по об’єктах водопостачання, Олексій Гетьман вважає, що нова російська атака може бути спрямована по об’єктах водовідведення.

За його словами, скоріш за все, окупанти оберуть або концентрований удар по одному-двом містам, або по декільком.

«Будуть виходити з того, що по одній локації можуть запустити 5-6 ракет або більше», — каже Гетьман, аналізуючи попередні масовані атаки російської армії по Україні.

Крім того, на думку Гетьмана, після суттєвого потепління противник дійсно може зосередити свої удари по українським об’єктам, які забезпечують передовсім роботу каналізації.

«Таким чином Росія буде намагатись створити гуманітарну катастрофу. Наприклад, якщо не буде води, то є можливість її привезти, а удари по об’єктах водовідведення можуть стати причиною навіть кишкових захворювань», — каже аналітик.

Обстріли України продовжаться — чого чекати навесні і влітку

Своєю чергою військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що РФ одночасно і накопичує ракети, і веде розвідку необхідних їй об’єктів.

«І накопичення, і розвідка пов’язані між собою. Атаки продовжаться. Чому по об’єктах водопостачання: коли у теплу погоду влітку немає води — то це вже питання санітарії та інфекційних хвороб. Наслідки можуть більш складнішими, ніж відсутність світла. Такі наслідки — не фантастика, ми маємо справу з росіянами», — каже Ступак.

Чи вплине війна в Ірані на війну Росії проти України

Резюмуючи, він висловлює думку, що останні події, пов’язані з Іраном, стануть певним лакмусом.

«Найближчими місяцями стане зрозуміло, чи залежить Росія у якихось військових питаннях від Ірану. Цей період продемонструє, чи у чомусь РФ залежна, чи самостійна. Десь у травні можно буде робити висновки», — каже Ступак.

Попередня масована атака по Україні: що відомо

Під час нещодавньої російської масованої атаки під ударом опинились одразу декілька українських міст. Півтора тижні тому, 26 лютого, Росія гатила по Києву, Харкову, Запоріжжю, Одесі, Полтаві, Кривому Рогу.

Пускам ракет передували нальоти дронів.

Російські повітряні цілі пошкодили низку будівель — житлових та торгових, зерносховище, сільськогосподарську техніку, постраждали близько до 20 людей.

Сама ж атака тривала у декілька етапів — вночі та ближче до ранку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві.