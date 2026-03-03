ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
66
1 хв

Атака БпЛА на Полтаву: що відомо про наслідки

Через атаку РФ на Полтавщину є постраждалі.

Автор публікації
Катерина Сердюк
ППО

ППО / © ТСН

Вранці 3 березня на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА. Є потерпілі.

Про це написав керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Як деталізував посадовеець, четверо людей отримали травми середньої тяжкості.

«Їм надається уся необхідна допомога. Пошкоджено прилеглі будівлі. Усі служби працюють на місці», — йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.

Атака РФ по Україні — коротко

Вночі 3 березня 2026 року Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога охопила низку областей, зокрема Дніпропетровщину, Сумщину, Одещину та Харківщину. Вибухи чули в Апостоловому, Сумах, Чорноморську та Харкові.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Фіксують пошкодження будинків та автомобілів.

Гучно було й у Миколаєві — на місто рухалася швидкісна ціль та «Шахед».

