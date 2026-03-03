- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака БпЛА на Полтаву: що відомо про наслідки
Через атаку РФ на Полтавщину є постраждалі.
Вранці 3 березня на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА. Є потерпілі.
Про це написав керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Як деталізував посадовеець, четверо людей отримали травми середньої тяжкості.
«Їм надається уся необхідна допомога. Пошкоджено прилеглі будівлі. Усі служби працюють на місці», — йдеться у повідомленні.
Мешканців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.
Атака РФ по Україні — коротко
Вночі 3 березня 2026 року Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога охопила низку областей, зокрема Дніпропетровщину, Сумщину, Одещину та Харківщину. Вибухи чули в Апостоловому, Сумах, Чорноморську та Харкові.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Фіксують пошкодження будинків та автомобілів.
Гучно було й у Миколаєві — на місто рухалася швидкісна ціль та «Шахед».