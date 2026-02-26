У Чернігові стався вибух: що відомо

Вибух. / © Associated Press

У четвер, 26 лютого, у Чернігові стався вибух. Повітряну тривогу було оголошено о 15:18.

Про це повідомили моніторингові чати місцеві медіа.

«У Чернігові було чутно вибух», — про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Що відомо про вибух

Військові повідомляли про загрозу балістичного озброєння у низці областей. Стало відомо про пуск ракети у напрямку Чернігівщини. Згодом керівник МВА Дмитро Брижинський підтвердив, що вибух пролунав на північних околицях - за межами міста.

«Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста», — наголосив він.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масовану атаку по Україні. Окупанти застосували сотні безпілотників та ракети. Під прицілом росіян були Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінницька область тощо.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні майже пів тисячі цілей. Силами ППО збито/подавлено 406 повітряних цілей, зокрема, дві протикорабельні ракети «Циркон». Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 46 ударних БпЛА.

