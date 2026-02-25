Яке свято 26 лютого 2026 року / © ТСН

Реклама

26 лютого 2026 року — четвер. 1463-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

26 лютого віряни святкують День пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського / © pexels.com

Завтра, 26 лютого, віряни святкують День пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського. Святий Порфирій, єпископ Газський, жив наприкінці IV — на початку V століття. Народився близько 347 року у місті Солунь. У молодості зрікся заможного життя, прийняв чернецтво та оселився в Єгипетській пустелі, а згодом — у Єрусалимі, де ніс подвиг молитви й аскези. 395 року був поставлений єпископом міста Газа в Палестині — тоді переважно язичницького. З великими труднощами й переслідуваннями він проповідував християнство, навертаючи людей до віри. За його клопотанням імператорська влада дозволила зруйнувати головний язичницький храм у Газі, а на його місці збудували християнську церкву. Святий Порфирій відійшов до Господа 420 року.

26 лютого в Україні День кримського спротиву російській окупації / © Фото з відкритих джерел

26 лютого в Україні День кримського спротиву російській окупації. Саме цього дня 2014 року під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Ініціатором акції став Меджліс кримськотатарського народу. На площі зібралися кримські татари, українці та представники інших національностей, які виступили проти спроб відокремлення Криму від України. Цей мітинг став символом відкритого громадянського спротиву російській агресії, що розгорталася на півострові.

Реклама

26 лютого Всесвітній день фісташок / © pexels.com

Також 26 лютого Всесвітній день фісташок. Це неофіційне гастрономічне свято присвячене одному з найдавніших і найулюбленіших горіхів у світі. Фісташки вирощують уже понад 2 500 років. Їхньою батьківщиною вважають території сучасного Ірану та Центральної Азії. Сьогодні основними виробниками є Іран, США та Туреччина.

26 лютого День цифрового навчання / © pexels.com

А ще 26 лютого День цифрового навчання. Припадає на останній четвер лютого. Свято започаткувала американська освітня організація Alliance for Excellent Education 2012 року, щоб привернути увагу до можливостей онлайн-освіти, інтерактивних платформ і цифрових інструментів у школах. Цифрове навчання — це не лише дистанційні уроки, а й використання електронних підручників, освітніх застосунків, віртуальних лабораторій та платформ для співпраці.

26 лютого День термоса / © pexels.com

26 лютого День термоса. Саме цього дня 1904 року німецький винахідник Рейнольд Бургер запатентував вакуумну колбу для збереження температури рідин. Основою винаходу стала ідея шотландського фізика Джеймс Дьюар, який створив посудину з подвійними стінками та вакуумом між ними. Та саме Бургер перетворив наукову розробку на зручний побутовий виріб і започаткував виробництво під брендом Thermos GmbH.