- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 2 хв
Собака нахиляє голову під час розмови: що це означає та коли варто бігти до ветеринара
Якщо собака нахиляє голову під час розмови, це не випадковість. Фахівець назвав три причини такої поведінки.
Собаки часто нахиляють голову, коли чують знайомий голос або новий звук. За цим милим жестом стоять цілком практичні причини, а не лише емоції.
Про це повідомило видання Express.
Ветеринар доктор Алекс Кроу пояснив у TikTok, чому чотирилапі улюбленці схиляють голову набік під час розмови з людиною. За його словами, така поведінка має щонайменше три пояснення.
Перше — це спроба точніше визначити джерело звуку. Собаки здатні чути ширший діапазон частот, ніж люди, і нахил голови допомагає їм краще вловити, звідки лунає шум. Особливо це актуально, якщо звук новий або незвичний.
Друга причина пов’язана з невербальною комунікацією. Коли тварина схиляє голову, їй легше бачити обличчя співрозмовника — зокрема очі та рот. Це допомагає краще «зчитувати» міміку та емоції людини.
Третє пояснення — концентрація. За словами ветеринара, у такий спосіб собака може демонструвати, що уважно слухає і намагається зрозуміти, чого від нього хочуть.
У коментарях під відео користувачі поцікавилися, чому одні собаки нахиляють голову частіше, а інші — майже ніколи. Доктор Кроу зазначив, що тварини з короткою або пласкою мордою можуть робити це рідше, оскільки їм не потрібно «обходити» довгу морду, щоб краще бачити обличчя людини. Дехто з власників також зауважив, що їхні улюбленці схиляють голову, коли очікують на ласощі.
Водночас фахівці бренду Purina наголошують: якщо собака регулярно нахиляє голову без видимої причини або виглядає дезорієнтованим, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям. Серед можливих причин — вушні інфекції або вестибулярний синдром, який впливає на відчуття рівноваги. У такому разі варто звернутися до ветеринара для консультації.
Нагадаємо, власники собак часто стикаються з ситуацією, коли улюбленець підходить і наполегливо кладе лапи на ноги чи коліна. Експерти пояснили, що означає така поведінка тварини.