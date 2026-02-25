Собака нахиляє голову під час розмови: що це означає та коли варто бігти до ветеринара

Собака / © Credits

Собаки часто нахиляють голову, коли чують знайомий голос або новий звук. За цим милим жестом стоять цілком практичні причини, а не лише емоції.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринар доктор Алекс Кроу пояснив у TikTok, чому чотирилапі улюбленці схиляють голову набік під час розмови з людиною. За його словами, така поведінка має щонайменше три пояснення.

Перше — це спроба точніше визначити джерело звуку. Собаки здатні чути ширший діапазон частот, ніж люди, і нахил голови допомагає їм краще вловити, звідки лунає шум. Особливо це актуально, якщо звук новий або незвичний.

Друга причина пов’язана з невербальною комунікацією. Коли тварина схиляє голову, їй легше бачити обличчя співрозмовника — зокрема очі та рот. Це допомагає краще «зчитувати» міміку та емоції людини.

Третє пояснення — концентрація. За словами ветеринара, у такий спосіб собака може демонструвати, що уважно слухає і намагається зрозуміти, чого від нього хочуть.

У коментарях під відео користувачі поцікавилися, чому одні собаки нахиляють голову частіше, а інші — майже ніколи. Доктор Кроу зазначив, що тварини з короткою або пласкою мордою можуть робити це рідше, оскільки їм не потрібно «обходити» довгу морду, щоб краще бачити обличчя людини. Дехто з власників також зауважив, що їхні улюбленці схиляють голову, коли очікують на ласощі.

Водночас фахівці бренду Purina наголошують: якщо собака регулярно нахиляє голову без видимої причини або виглядає дезорієнтованим, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям. Серед можливих причин — вушні інфекції або вестибулярний синдром, який впливає на відчуття рівноваги. У такому разі варто звернутися до ветеринара для консультації.

