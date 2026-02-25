"Виграти "золото" в цьому ж шоломі": Гераскевич хоче виступити на Олімпіаді-2030

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, поділився своїми планами на майбутнє.

27-річний спортсмен в інтерв'ю The Guardian розповів, що хоче виступити на Олімпійських іграх-2030, які відбудуться у Французьких Альпах.

За словами Гераскевича, на наступній зимовій Олімпіаді він бажає знову змагатися у "шоломі пам'яті" та здобути золоту медаль.

"Я глибоко люблю скелетон. Я хочу повернутися, змагатися на Олімпіаді. Насамперед нам потрібно оскаржити вердикт в іншому суді, що не перебуває під контролем Міжнародного олімпійського комітету. Наша мета — виграти цю справу.

Після цього я хочу виступати в олімпійських змаганнях у цьому ж шоломі. І, звісно, виграти золоту медаль", — сказав Гераскевич.

Зазначимо, що раніше Гераскевич поставив під сумнів продовження кар'єри через дискваліфікацію з Олімпіади-2026. Українець заявив, що почувається зрадженим скелетонною родиною.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.