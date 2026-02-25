- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
"Виграти "золото" в цьому ж шоломі": Гераскевич хоче виступити на Олімпіаді-2030
Владислав заявив про намір взяти участь у наступних зимових Олімпійських іграх.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, поділився своїми планами на майбутнє.
27-річний спортсмен в інтерв'ю The Guardian розповів, що хоче виступити на Олімпійських іграх-2030, які відбудуться у Французьких Альпах.
За словами Гераскевича, на наступній зимовій Олімпіаді він бажає знову змагатися у "шоломі пам'яті" та здобути золоту медаль.
"Я глибоко люблю скелетон. Я хочу повернутися, змагатися на Олімпіаді. Насамперед нам потрібно оскаржити вердикт в іншому суді, що не перебуває під контролем Міжнародного олімпійського комітету. Наша мета — виграти цю справу.
Після цього я хочу виступати в олімпійських змаганнях у цьому ж шоломі. І, звісно, виграти золоту медаль", — сказав Гераскевич.
Зазначимо, що раніше Гераскевич поставив під сумнів продовження кар'єри через дискваліфікацію з Олімпіади-2026. Українець заявив, що почувається зрадженим скелетонною родиною.
Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.
Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.
Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.
Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.