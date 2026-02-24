"Буде-Глімт" удруге шокував "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Інтер" — "Буде-Глімт" / © Associated Press

Норвезький "Буде-Глімт" на виїзді обіграв міланський "Інтер" у матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані завершився з рахунком 1:2 .

Перша зустріч між цими клубами завершилася сенсаційною перемогою норвезької команди з рахунком 3:1, тож у другому матчі перед "нерадзуррі" стояло завдання нівелювати відставання у два м'ячі.

Однак зробити це італійському гранду не вдалося. Ба більше, "Буде-Глімт" удруге шокував минулорічного фіналіста Ліги чемпіонів, здобувши перемогу.

Після безгольового першого тайму гості відкрили рахунок на 58-й хвилині — точним ударом відзначився Єнс Петтер Гауге. А на 72-й хвилині Гокон Ев'єн збільшив перевагу норвезького клубу.

На 76-й хвилині Алессандро Бастоні скоротив відставання міланців, проте на загальний підсумок протистояння це вже не вплинуло — 5:2 на користь "Буде-Глімта", який вийшов до 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Огляд матчу "Інтер" — "Буде-Глімт"

Буде додано незабаром.

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.