Проспорт
131
Італійський біатлоніст переніс операцію на серці після сходу з дистанції на Олімпіаді-2026

Томмазо Джакомель достроково завершив сезон через проблеми зі здоров'ям.

Максим Приходько
Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель / © Associated Press

Італійський біатлоніст Томмазо Джакомель переніс операцію на серці після того, як зійшов з дистанції під час масстарту на зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомили на офіційному сайті Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Під час заключної чоловічої гонки з біатлону на Олімпіаді-2026 італієць, який лідирував після двох кіл, раптово відчув біль у боці і через деякий час був змушений зійти з дистанції.

Одразу після того, як Джакомель припинив участь у змаганнях, його направили до лікарні, щоб з'ясувати причину погіршення стану. Згодом 25-річний біатлоніст повідомив, що його тіло раптово перестало "нормально функціонувати".

"Одразу після другої стрільби моє тіло якось перестало нормально функціонувати, і мені було дуже важко дихати та рухатися. Тому я мусив зупинитися.

Найгірше відчуття, яке я коли-небудь мав у житті. Зараз у моїй голові крутиться багато думок. Розчарування, гнів, злість. Це дуже прикро. Дуже прикро, що довелося зійти з гонки, але я нічого не міг вдіяти зі своїм тілом", — написав Джакомель у своїх соцмережах.

На офіційному сайті FISI повідомили, що Томмазо пройшов серію діагностичних тестів, які були потрібні для виявлення проблеми. У біатлоніста виявили "порушення провідності передсердь", що і спричинило проблеми з диханням під час масстарту на Олімпіаді-2026.

Після виявлення причини погіршення стану біатлоніста він переніс операцію на серці.

"Абляція вже була проведена та завершилась успішно", — йдеться у повідомленні.

Джакомель буде виписаний з лікарні у четвер, 26 лютого, і пройде додаткові обстеження за два тижні. Після цього він зможе повернутися до регулярних тренувань.

Утім, у себе в Instagram біатлоніст уже повідомив, що для нього нинішній сезон завершено.

"Мій сезон завершено. Розбитий", — написав Томмазо.

Джакомель на Олімпіаді-2026 взяв участь у всіх можливих шести стартах і здобув одну медаль — "срібло" у змішаній естафеті. Найкращий особистий результат біатлоніста — шосте місце в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри-2026 тривали від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом було розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Раніше повідомлялося, що російська спортсменка "вкрала" лижі німкені на зимових Олімпійських іграх-2026, за що була дискваліфікована.

131
