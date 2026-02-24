У МПК відреагували на бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян

Ендрю Парсонс / © Associated Press

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс прокоментував бойкот Україною церемонії відкриття зимової Паралімпіади-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Він підтвердив, що російські та білоруські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2026 з національною символікою.

"Ми дуже демократична організація. Це питання виносили на різні слухання Генеральної асамблеї у 2022, 2023 та 2025 роках, і щоразу, коли Генеральна асамблея ухвалювала рішення, ми дотримувались його... Це рішення не може бути скасовано ні правлінням, ні мною", — сказав Парсонс в інтерв'ю Reuters.

Також президент МПК заявив, що не бачить можливості не допустити Росію і Білорусь на церемонію відкриття.

Водночас він закликав українських спортсменів також відвідати церемонію, але й запевнив, що в разі бойкоту до України не буде застосовано жодних санкцій.

"У нас немає законного способу не допустити Росію та Білорусь. Якщо вони хочуть бути присутніми на церемонії відкриття, запрошуємо їх. Інше питання: Україну, як і будь-який інший Національний паралімпійський комітет зі спортсменами-учасниками, запрошують бути там зі своїми прапорами.

З різних причин Національні паралімпійські комітети можуть вирішити не брати участі в церемонії відкриття. Ми наполегливо закликаємо їх бути присутніми на ній. На нашу думку, церемонія відкриття не має бути політизованою, але ми поважаємо та розуміємо різні погляди. Якщо вони не хочуть брати участь, нам шкода, але ми поважаємо це. Ми не застосуємо жодних санкцій через це.

Ми ведемо діалог з італійським урядом та усвідомлюємо, що деякі чиновники Італії публічно заявили про те, що їм не подобається це рішення (про допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами — прим.). Але його ухвалили близько п'яти місяців тому. Ідея рішення полягала в тому, щоб захистити права спортсменів, щоб вони могли мати найкращі умови для змагань... Могли отримати найкращий досвід та надіслати світові меседж, який вони хочуть", — сказав Парсонс.

Нагадаємо, зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допущення росіян і білорусів. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 також долучилися Чехія, Польща, спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф і низка європейських посадовців із різних країн.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.