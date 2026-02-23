ТСН у соціальних мережах

Реал Мадрид — Бенфіка: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів

Аналітики не сумніваються, що мадридський гранд зуміє пробитися до наступного раунду змагань.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бенфіка" — "Реал" Мадрид

"Бенфіка" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

У середу, 25 лютого, мадридський "Реал" прийматиме лісабонську "Бенфіку" в матчі-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 17 лютого в Лісабоні й завершилася мінімальною перемогою "Реала" (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Реал Мадрид — Бенфіка

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Реал". На перемогу підопічних Альваро Арбелоа можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия — 4,75. Виграш "Бенфіки" — 6,33.

На вихід "Королівського клубу" до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,07. Підсумковий тріумф "орлів" оцінений коефіцієнтом 7,50.

Додамо, що УЄФА усунув півзахисника "Бенфіки" Джанлуку Престіанні від матчу-відповіді проти "Реала" через расистський скандал у першій грі між клубами.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

