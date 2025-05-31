ПСЖ розчавив "Інтер" і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів (відео)

ПСЖ / © Associated Press

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Французький ПСЖ розгромно переміг італійський "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Вирішальний матч найпрестижнішого клубного євротурніру відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені та завершився з рахунком 5:0 .

Парижани відкрили рахунок на 12-й хвилині поєдинку. Вітінья віддав тонку передачу до лівого флангу штрафного майданчика на Дезіре Дуе, який прострілив у центр на Ашрафа Хакімі, а той розстріляв порожні ворота.

На 20-й хвилині підопічні Луїса Енріке збільшили свою перевагу в рахунку. Дезіре Дуе на дальньому куті карного майданчика отримав м'яч від Усмана Дембеле і рикошетом від Федеріко Дімарко поцілив у ближній кут.

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У другому таймі ПСЖ зробив рахунок розгромним. На 63-й хвилині Дезіре Дуе оформив дубль, у контратаці завершивши передачу від Вітіньї ударом у ближній кут.

На 73-й хвилині паризький клуб учетверте вразив ворота "нерадзуррі". Хвіча Кварацхелія скористався пасом від Усмана Дембеле та реалізував вихід один на один з Янном Зоммером.

На 87-й хвилині ПСЖ забив п'ятий м'яч – Сенні Маюлу відзначився з передачі Бредлі Барколя та встановив остаточний рахунок.

Огляд матчу ПСЖ – "Інтер"

Буде додано незабаром.

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Зазначимо, що на стадії півфіналу ПСЖ пройшов лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (3:3, 4:3).

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграв у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та чотири рази програли у фінальних матчах (1967, 1972, 2023, 2025).

Таким чином, ПСЖ завоював перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

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