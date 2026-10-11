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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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155
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ПСЖ із Забарним здобув перемогу в матчі чемпіонату Франції

Українець провів на полі весь поєдинок з "Ле-Маном".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на своєму полі обіграв "Ле-Ман" у матчі шостого туру чемпіонату Франції сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 3:1.

Парижани відкрили рахунок на 19-й хвилині, коли Лукас Бералдо реалізував пенальті. Але після перерви гості змогли відігратися зусиллями Луї Мафута.

Через кілька хвилин головний тренер господарів Луїс Енріке зробив низку замін і Хвіча Кварацхелія за дві хвилини після виходу на поле знову вивів ПСЖ вперед.

На 68-й хвилині Манес Акліуш закріпив перевагу паризького клубу, встановивши остаточний рахунок.

У компенсований час парижани могли робити рахунок розгромним, але Дезіре Дуе не реалізував пенальті.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан на цей матч та провів на полі всю гру. Цей поєдинок став першим для 24-річного українця у поточному розіграші чемпіонату Франції.

Забарний став одним з найкращих у команді за кількістю точних передач та виграних верхових єдиноборств.

Це третя поспіль перемога ПСЖ у чемпіонаті Франції. Підопічні Енріке (11 очок) піднялися на п'яте місце у турнірній таблиці — відставання від лідера "Монако" складає всього три бали. "Ле-Ман" (6 пунктів) перебуває на 12-й позиції.

Наступний матч ПСЖ зіграє 14 жовтня на виїзді з "Манчестер Сіті" у межах основного раунду Ліги чемпіонів, а потім 17 жовтня завітає у гості до "Страсбура" у Лізі 1. "Ле-Ман" у наступному турі чемпіонату Франції 16 жовтня прийме "Тулузу".

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ.

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