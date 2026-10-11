ПСЖ с Забарным одержал победу в матче чемпионата Франции

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ на своем поле обыграл "Ле-Ман" в матче шестого тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 3:1.

Парижане открыли счет на 19-й минуте, когда Лукас Бералдо реализовал пенальти. Но после перерыва гости смогли отыграться усилиями Луи Мафута.

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Через несколько минут главный тренер хозяев Луис Энрике сделал ряд замен и Хвича Кварацхелия через две минуты после выхода на поле снова вывел ПСЖ вперед.

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На 68-й минуте Манес Аклиуш закрепил преимущество парижского клуба, установив окончательный счет.

В компенсированное время парижане могли делать счет разгромным, но Дезире Дуэ не реализовал пенальти.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан на этот матч и провел на поле всю игру. Этот поединок стал первым для 24-летнего украинца в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Забарный стал одним из лучших в команде по количеству точных передач и выигранных верховых единоборств.

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Это третья подряд победа ПСЖ в чемпионате Франции. Подопечные Энрике (11 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице — отставание от лидера "Монако" составляет всего три балла. "Ле-Ман" (6 пунктов) находится на 12-й позиции.

Следующий матч ПСЖ сыграет 14 октября на выезде с "Манчестер Сити" в рамках основного раунда Лиги чемпионов, а затем 17 октября приедет в гости к "Страсбуру" в Лиге 1. "Ле-Ман" в следующем туре чемпионата Франции 16 октября примет "Тулузу".

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ.

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