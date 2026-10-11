ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
76
Время на прочтение
2 мин

ПСЖ с Забарным одержал победу в матче чемпионата Франции

Украинец провел на поле весь поединок с "Ле-Маном".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на своем поле обыграл "Ле-Ман" в матче шестого тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 3:1.

Парижане открыли счет на 19-й минуте, когда Лукас Бералдо реализовал пенальти. Но после перерыва гости смогли отыграться усилиями Луи Мафута.

Через несколько минут главный тренер хозяев Луис Энрике сделал ряд замен и Хвича Кварацхелия через две минуты после выхода на поле снова вывел ПСЖ вперед.

На 68-й минуте Манес Аклиуш закрепил преимущество парижского клуба, установив окончательный счет.

В компенсированное время парижане могли делать счет разгромным, но Дезире Дуэ не реализовал пенальти.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан на этот матч и провел на поле всю игру. Этот поединок стал первым для 24-летнего украинца в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Забарный стал одним из лучших в команде по количеству точных передач и выигранных верховых единоборств.

Это третья подряд победа ПСЖ в чемпионате Франции. Подопечные Энрике (11 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице — отставание от лидера "Монако" составляет всего три балла. "Ле-Ман" (6 пунктов) находится на 12-й позиции.

Следующий матч ПСЖ сыграет 14 октября на выезде с "Манчестер Сити" в рамках основного раунда Лиги чемпионов, а затем 17 октября приедет в гости к "Страсбуру" в Лиге 1. "Ле-Ман" в следующем туре чемпионата Франции 16 октября примет "Тулузу".

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie