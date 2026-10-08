Фьюри — Джошуа: букмекеры сделали прогноз на бой

Фьюри — Джошуа / © Associated Press

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11 декабря 2026 года состоится долгожданный бой между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа .

Местом проведения вечера бокса станет арена "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).

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На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который украинец Александр Усик летом сделал вакантным.

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Прогноз букмекеров на бой Фьюри — Джошуа

По мнению букмекеров, фаворитом грядущего поединка является Фьюри. На победу "Цыганского короля" можно поставить с коэффициентом 1,47. Выигрыш Джошуа — 2,55.

Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 17,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Фьюри нокаутом — 2,28. Триумф Тайсона судейским решением — 3,66.

Досрочная победа Джошуа оценена коэффициентом 3,50. Триумф Эй Джея по очкам — 8,00.

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Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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