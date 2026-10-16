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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пилоты не успели добежать до самолетов: как Украине удалось "Нептуном" выбить Су-34 — эксперт

Авиаэксперт Константин Криволап заявил, что спецоперацию против российской авиации провели настолько быстро, что пилоты РФ не успели среагировать и занять места в кабинах, а пораженные борта получили критические повреждения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Вражеский СУ-34

Вражеский СУ-34 / © wikipedia.org

Украинская операция по поражению российских авиабаз прошла настолько быстро и внезапно, что у военно-воздушных сил РФ просто не было времени на ответ и они не успели поднять свои боевые самолеты в воздух.

Об этом в эфире телеканала «Київ24» рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

По словам специалиста, на любом военном аэродроме существует четкая система уровней готовности экипажей — от ожидания приказов в специальной комнате для пилотов до непосредственного дежурства внутри кабины самолета. Однако на этот раз скорость развертывания атаки лишила врага каких-либо шансов.

«Российские пилоты даже не успели добежать до своих самолетов. Операцию провели настолько быстро, что у русских не было времени на реакцию и поднятие бортов в воздух», — отметил Криволап.

Авиаэксперт также оценил последствия огневого поражения для вражеской техники. Даже в случае отсутствия полного уничтожения планера, критические повреждения наносят сопутствующие факторы.

«Из-за высокого температурного воздействия подвергаются повреждениям металлические конструкции, стыки и уплотнители. Поэтому пораженные борта уже могут быть полностью непригодными для дальнейшей эксплуатации», — подытожил Константин Криволап.

Напомним, в ночь на 15 октября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому в Воронежской области. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены. Самолеты готовились к новым атакам на Украину и были снаряжены авиабомбами. Для удара украинские военные применили дальнобойную ракету «Нептун».

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