Украинские воины установили уникальный рекорд по уничтожению российской техники: видео

Дрон «Волк-оборотень» / © ТСН

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Подняли дрон на высоту более 8 тысяч метров — на высоту Гималаев. Украинские военные установили национальный рекорд и уничтожили надоедливую российскую ZALA. Это разведывательное крыло захватчиков, которое не смогли найти шесть экипажей других бригад, в Запорожье выследило подразделение перехватчиков БпЛА «Посіпаки» с помощью отечественного беспилотника «Вовкулака».

На больших высотах противник пытается сделать свои дроны недосягаемыми для украинских перехватчиков, но, как оказалось, не для всех.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Охота на высоте 8060 метров: как был установлен рекорд

Бойцы подразделения «Посіпаки» запускают в небо «Вовкулаку». Эти дроны-перехватчики украинского производства чрезвычайно ловки в воздушных дуэлях — с их помощью военные уничтожили уже сотни вражеских БпЛА. А на днях парни установили новый абсолютный рекорд Украины.

«Где-то больше, наверное, минут 20 мы просто поднимали его, потому что нужно было подняться на 8 тысяч метров. Как мы видим, высота немаленькая. Мы не обращаем внимания на высоту, я начинаю маневр, другой снимает, следим за показателями, чтобы все было в порядке. Уже потом, после взрыва, мы обнаруживаем, что, так сказать, у нас получилась сумасшедшая высота — 8060 метров», — рассказывает командир экипажа перехватчиков БпЛА «Посіпаки» с позывным «Денди».

Наш «Вовкулака» вполне мог бы долететь и до вершины Эвереста, говорят бойцы. На высоте более 8 километров он поймал российский ZALA, который до этого тщетно пытались найти шесть других экипажей на разных высотах.

Стоимость российского разведчика ZALA колеблется от 70 до 200 тысяч долларов. Наш «Вовкулака» несет всего 800 граммов взрывчатки, но этого оказывается вполне достаточно, чтобы полностью уничтожить дорогостоящий вражеский беспилотник.

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«Этот комплекс очень эффективен именно на таких высотах. В инструкции от производителя указано, что этот аппарат вообще не способен подниматься на такие высоты. Но мы, так сказать, преодолели эти технические характеристики», — улыбается «Денди».

Самодельные боеприпасы и 3D-печать: из чего собирают «убийц» российских БпЛА

Боеприпасы для «Вовкулаки» парни изготавливают своими руками. На 3D-принтерах печатают корпуса, которые затем заполняют взрывчаткой С-4 и шрапнелью. Общий вес такой осколочной бомбы составляет 800 граммов.

БпЛА собирают перед вылетом за считанные минуты. Перед запуском «Вовкулаку» тщательно проверяет боец с позывным «Карамба». 24-летний парень воюет с 2022 года — на фронт они отправились вместе со старшим братом. У ребят был общий позывной — детское прозвище.

«Он был просто Карамба, а я — Карамба-младший», — вспоминает боец.

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Старший брат погиб в прошлом году во время минометного обстрела под Новоданиловкой. Когда его внезапно вызвали на ротацию, братья как раз играли в нарды.

«Попрощались, должны были еще встретиться и доиграть ту партию, которую не доиграли. Но, к сожалению, не получилось… Несмотря на это, могу сказать больше: у нас здесь каждый… Трое мужчин — и все трое могут списаться. У каждого есть основания, но мы остаемся в строю. Надо работать», — подчеркивает «Карамба».

Защита неба над Запорожьем: «ослепить» вражескую авиацию

Экипаж специализируется на уничтожении различных разведывательных и ударных БпЛА противника.

«Разведка, "Ланцет", "Шахед", "Орланм, ZALA, Supercam. В принципе, все вражеское. То, что стоит дороже или представляет большую угрозу», — перечисляет цели «Карамба».

Вражеские разведывательные «крылья» не просто изучают местность, но и корректируют удары авиации по самому Запорожью. Поэтому чем больше их сбито в воздухе, тем меньше разрушений и потерь несет город.

«Когда у тебя нет глаз, ты не можешь нормально сориентироваться. На счету нашего экипажа уже около 130 уничтоженных целей», — отмечает командир экипажа «Денди».

Война постоянно меняется, враг модернизирует свои беспилотники, поэтому и украинские бойцы непрерывно совершенствуют свои «птички», чтобы побить собственный рекорд и сбить как можно больше воздушных целей противника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЛАВНОЕ о МАССОВОМ РАКЕТНОМ УДАРЕ! Покушение на УКРАИНКУ В ГЕРМАНИИ | ТСН 11:00 24 СЕНТЯБРЯ

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