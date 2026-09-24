Более 20 тысяч грн пенсии: кто в Украине может получать такие выплаты

Гривна / © УНИАН

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В Украине для отдельных категорий граждан предусмотрены повышенные минимальные пенсионные выплаты при установлении инвалидности. В частности, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС гарантируют пенсию более 20 тыс. грн.

О соответствующих выплатах напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности. С 1 марта 2026-го минимальные выплаты для ликвидаторов составляют:

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I группа инвалидности — 20 653,55 грн;

II группа — 16 522,84 грн;

III группа — 12 392,13 грн.

Таким образом, выплату свыше 20 тысяч гривен получают именно ликвидаторы с инвалидностью I группы при условии соблюдения требований, предусмотренных законодательством.

Для других лиц, получающих пенсию по инвалидности из-за заболевания или увечья, связанных с Чернобыльской катастрофой, установлены другие гарантированные минимальные размеры.

В этом году минимальные выплаты составляют:

I группа инвалидности — 11 048,25 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа и дети с инвалидностью — 6 813,10 грн.

Размер пенсии зависит от категории пострадавшего и оснований, по которым ее назначают.

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От чего зависит размер пенсии

Для ликвидаторов аварии, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, предусмотрен специальный порядок расчета пенсии. Для отдельных категорий выплаты могут исчисляться из заработной платы по специальной формуле.

Если человек оформляет пенсию в 2026 году и имеет право на расчет по зарплате, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, применяется коэффициент 2,09334. Поэтому фактический размер пенсии может быть выше гарантированного минимума.

Напомним, в сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

ПФУ может начислять некоторым гражданам пенсию в размере не менее 30% суммы заработной платы. В частности, государство гарантирует это родным военнослужащего в случае его гибели или смерти из-за несчастного случая, возникшего не от исполнения обязанностей военной службы.

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