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Дожди наконец отступят: Диденко рассказала, где пригреет до +22 градусов
Циклон с обильными дождями покидает Украину, открывая путь потеплению. Уже 25 сентября температура местами достигнет +22 °C, хотя ночью будет по-осеннему прохладно.
В пятницу, 25 сентября, погода в большинстве регионов Украины улучшится, а температура воздуха начнёт повышаться. При этом ночью будет по-осеннему холодно — местами всего +5 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 сентября
Циклон, из-за которого на значительную часть Украины обрушились проливные дожди, отступает в северном и северо-западном направлениях.
«Поэтому уже завтра в центральных областях, в восточной части и на юге Украины ожидается погода без значительных осадков, и даже возможны солнечные прояснения», — отметила Диденко.
Дождливая погода сохранится в остальной части страны. Небольшие осадки ожидаются в западных и северных областях, а также местами в Винницкой области.
После прохладной погоды дневная температура начнёт повышаться. В большинстве областей будет +15…+19 °C, а теплее всего — на юге, где воздух прогреется до +20…+22 °C. Запад страны останется более прохладным с показателями +12…+16 °C.
Однако заметное дневное потепление пока не коснется ночей. Почти по всей Украине в ночное время суток прогнозируется температура всего +5…+10 °C.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу также будет теплее — температура поднимется до +15…+17 °C. В столице существенных осадков не ожидается, хотя на территории области местами может пройти небольшой дождь.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань прогнозировал, что уже с пятницы, 25 сентября, в Украину придет вторая волна «бабьего лета».