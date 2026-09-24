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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дожди наконец отступят: Диденко рассказала, где пригреет до +22 градусов

Циклон с обильными дождями покидает Украину, открывая путь потеплению. Уже 25 сентября температура местами достигнет +22 °C, хотя ночью будет по-осеннему прохладно.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Прогноз погоды на 25 сентября

Прогноз погоды на 25 сентября / © pexels.com

В пятницу, 25 сентября, погода в большинстве регионов Украины улучшится, а температура воздуха начнёт повышаться. При этом ночью будет по-осеннему холодно — местами всего +5 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 25 сентября

Циклон, из-за которого на значительную часть Украины обрушились проливные дожди, отступает в северном и северо-западном направлениях.

«Поэтому уже завтра в центральных областях, в восточной части и на юге Украины ожидается погода без значительных осадков, и даже возможны солнечные прояснения», — отметила Диденко.

Дождливая погода сохранится в остальной части страны. Небольшие осадки ожидаются в западных и северных областях, а также местами в Винницкой области.

После прохладной погоды дневная температура начнёт повышаться. В большинстве областей будет +15…+19 °C, а теплее всего — на юге, где воздух прогреется до +20…+22 °C. Запад страны останется более прохладным с показателями +12…+16 °C.

Однако заметное дневное потепление пока не коснется ночей. Почти по всей Украине в ночное время суток прогнозируется температура всего +5…+10 °C.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу также будет теплее — температура поднимется до +15…+17 °C. В столице существенных осадков не ожидается, хотя на территории области местами может пройти небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань прогнозировал, что уже с пятницы, 25 сентября, в Украину придет вторая волна «бабьего лета».

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