Какой будет зима 2026–2027 в Украине: прогноз на декабрь, январь и февраль

Прогноз погоды

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До календарной зимы остается еще более двух месяцев, но сезонные модели уже дают первые ориентиры по погоде в декабре 2026, январе и феврале 2027 года. Пока они не позволяют предусмотреть конкретные морозы или снегопады, однако показывают, в какую сторону может отклониться температура в течение сезона.

На сегодняшний день наиболее заметный сигнал — повышенная вероятность более мягкой, чем обычная зима в Европе. В то же время в Тихом океане быстро усиливается Эль-Ниньо, который сохранится и в течение зимних месяцев. Что это значит для Украины и как далеко можно доверять таким прогнозам?

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Какой может быть зима 2026-2027 годов

Последнее обновление сезонного прогноза европейской климатической службы Copernicus от 10 сентября показывает ранний сигнал относительно мягкой европейской зимы. Температура выше средних значений прогнозируется практически над всей сухопутной частью Европы. Для большей части континента, за исключением его северных и южных окраин, модель также склоняется к большему среднему количеству осадков.

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Для Украины это пока не прогноз конкретной температуры, а общая сезонная тенденция. Зима может в итоге оказаться теплее климатической нормы, но это не исключает снегопадов, морозов и резких кратковременных похолоданий.

Важно и то, что сезонные прогнозы регулярно пересматриваются. Copernicus обновляет их ежемесячно, поэтому картина предстоящей зимой еще уточняется в течение осени.

Эль-Ниньо усиливается перед зимой

Еще один важный фактор будущего сезона — Эль-Ниньо. Это природное климатическое явление, во время которого поверхностные воды в центральной и восточной частях тропического Тихого океана становятся теплее обычного. Это потепление влияет на атмосферную циркуляцию и через нее может изменять характер погоды в разных частях света.

Когда метеорологи говорят, что Эль-Ниньо усиливается, они подразумевают, что аномальное потепление воды становится более отчетливым и явление переходит в более сильную фазу. По прогнозу американского Climate Prediction Center NOAA от 10 сентября, в течение осени и зимы 2026-2027 годов Эль-Ниньо может достичь очень сильной фазы.

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Для периода декабря 2026 — февраля 2027 года NOAA ожидает сохранения Эль-Ниньо, то есть характерное потепление тропической части Тихого океана и связанные с ним изменения атмосферной циркуляции, вероятнее всего, будут продолжаться и зимой.

Однако это не значит, что из-за Эль-Ниньо в Украине обязательно будет тепло. Его влияние отличается в зависимости от региона, а погода в Европе зависит и от многих других процессов в атмосфере. Поэтому Эль-Ниньо — один из факторов предстоящей зимы, а не готовый прогноз температуры для Украины.

Каким может быть декабрь 2026 года в Украине

На сегодняшний день нет надежного прогноза, который позволял бы сказать, какой будет средняя температура декабря в Украине, когда выпадет снег или насколько сильными будут морозы.

Укргидрометцентр объясняет, что непосредственно составляет прогнозы на 5 суток, ориентировочные — на 10 суток, а в конце каждого месяца публикует обобщенный прогноз на следующий месяц. Для сезонных прогнозов используются тенденции мировых прогностических центров и Украинский гидрометеорологический институт.

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Поэтому для декабря сейчас можно говорить только об общем сигнале, европейские сезонные модели повышают шансы на температурный фон выше среднего. Будет ли это означать частые оттепели, небольшой снежный покров или, наоборот, чередование теплых периодов с морозами, станет понятнее ближе к началу зимы.

Каким может быть январь 2027 года

Для января ситуация схожая. Он попадает в зимний период, для которого Copernicus сейчас видит повышенную вероятность температур выше средних в большей части Европы.

Но это не значит, что в течение всего января температура будет держаться около нуля или выше. Даже если средняя температура месяца в конечном итоге превысит климатическую норму, отдельные периоды могут быть морозными.

Поэтому заявления о том, что январь 2027 года будет аномально холодным или, наоборот, почти без морозов, на сентябрь не имеют достаточной прогностической почвы.

Что известно о феврале 2027 года

Относительно февраля неопределенность еще больше из-за значительной заранее прогноза. Он также входит в зимний сезон, для которого нынешние модели Copernicus склоняются к температурам выше средних.

Эль-Ниньо в это время, скорее всего, также будет продолжаться. По сентябрьскому прогнозу NOAA, для трехмесячного периода февраль-апрель 2027 года вероятность его сохранения составляет 97%, хотя в дальнейшем он должен постепенно ослабевать.

А вот определить сейчас, будет ли февраль снежным, когда начнутся оттепели или придет ли раннее потепление, невозможно. Такие детали станут понятны значительно ближе к самому месяцу.

Почему «теплее зима» не означает отсутствия морозов

Это важный нюанс сезонного прогноза. Когда модели показывают температуру выше средней, речь идет не о погоде каждый день, а о среднем температурном фоне за длительный период.

Поэтому вполне возможен сценарий, когда значительная часть зимы будет мягкой, но на несколько дней или недель в Украину будет приходить гораздо холоднее воздуха.

Именно поэтому сейчас невозможно достоверно предусмотреть конкретные волны морозов. Укргидрометцентр отмечает, что сезонные оценки используют прежде всего для определения общих тенденций, тогда как конкретные прогнозы складываются на более короткий период.

Какой зимы ждать в Украине

По состоянию на 24 сентября 2026 года основной сигнал сезонных моделей — повышенная вероятность температуры выше климатических средних в течение зимы в большей части Европы. Для Украины это означает, что сценарий относительно мягкой зимы остается возможным, но не гарантируется.

Декабрь, январь и февраль при этом не обязательно будут одинаковыми. Внутри сезона возможно чередование теплых периодов, оттепелей, снегопадов и морозов. Более точную картину каждый месяц стоит смотреть ближе к его началу.

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