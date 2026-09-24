Пылесос: какие предметы лучше не всасывать, чтобы не повредить технику

5 вещей, которые нельзя перегружать / © Associated Press

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Пылесос — один из самых удобных способов быстро навести порядок в доме. Он легко собирает крошки, пыль, шерсть и мелкий мусор, однако его возможности не безграничны. Некоторые предметы могут повредить шланг, фильтры, щетки или внутренние механизмы прибора, а в отдельных случаях даже создать опасность, об этом рассказало издание Real Simple. Поэтому перед тем, как нажать кнопку «Старт», стоит убедиться, что мусор действительно можно убирать пылесосом.

Разбитое стекло

Для уборки осколков стекла лучше не использовать обычный пылесос. Острые частицы могут повредить шланг, застрять в щетках или роликах, а также прорвать мешок.

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Сначала крупные обломки следует аккуратно собрать в защитных перчатках. Для мелких частиц более безопасным вариантом будет специальный строительный пылесос или влажный, можно сухой, но только в соответствии с инструкцией производителя. После уборки следует проверить поверхность при ярком свете, ведь мельчайшие частицы легко остаются незаметными.

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Пепел из камина

Пепел может казаться совершенно безвредным, особенно если огонь давно погас. Но даже небольшая горячая углина способна повредить обычный пылесос или вызвать возгорание. Да и полностью остывший пепел — не лучший кандидат для уборки пылесосом. Его мелкая пыль может забивать фильтры и шланги, из-за чего техника будет терять мощность. Для уборки пепла лучше использовать совок и щетку.

То же правило касается большого количества мелкого порошка, например, муки, соды или пудры. Сначала его следует собрать вручную, а остатки убрать после этого.

Жидкости и липкие загрязнения

Если у вас нет специального «мокрого» пылесоса, вода и обычный бытовой пылесос — плохое сочетание. Жидкость может попасть на электрические компоненты и повредить прибор.

Липкие вещества также создают проблемы, так как они могут застревать внутри шланга, откуда их сложно вымыть. Со временем остатки органических загрязнений могут стать средой для появления плесени. В таких ситуациях лучше использовать бумажные полотенца, тряпку или швабру, в зависимости от поверхности.

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Шнуры и мелкие предметы

Электрические кабели, веревки и длинные шнуры могут наматываться на ролики и повреждать их. При этом сам кабель тоже может пострадать.

Не стоит рисковать и с мелкими предметами, такими как монеты, пластиковые детали, булавки, скрепки или игрушки. Они могут попасть внутрь прибора, повредить его компоненты или порвать шланг или мешок.

Перед уборкой лучше потратить несколько минут на то, чтобы убрать с пола все посторонние предметы и отодвинуть кабели. А в комнатах, где часто используются металлические мелочи, их можно предварительно собрать с помощью сильного магнита.

Почва из цветочных горшков

Рассыпанную землю тоже не стоит сразу всасывать пылесосом, особенно если она влажная. Это может повредить внутренние компоненты техники, а земля способна забивать механизмы.

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Сначала соберите основную часть почвы веником и совочком. Если остались влажные частицы, дайте им полностью высохнуть, и только после этого можно убрать мелкие остатки пылесосом.

Пылесос отлично справляется с повседневной пылью и мусором, но не должен быть универсальным инструментом для решения всех бытовых проблем. Несколько дополнительных минут, потраченных на правильную уборку, помогут сохранить чистоту в доме и саму технику.

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