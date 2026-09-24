Пилотяг: які речі краще не всмоктувати, щоб не зіпсувати техніку

5 речей, які не можна пилотяжити / © Associated Press

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Пилотяг — один із найзручніших способів швидко навести лад удома. Він легко збирає крихти, пил, шерсть і дрібне сміття, проте його можливості не безмежні. Деякі речі можуть пошкодити шланг, фільтри, щітки чи внутрішні механізми приладу, а в окремих випадках навіть створити небезпеку, про це розповіло видання Real Simple. Тому перед тим, як натискати кнопку «Старт», варто переконатися, що сміття справді можна прибирати пилотягом.

Бите скло

З уламками скла звичайний пилотяг краще не використовувати. Гострі частинки можуть пошкодити шланг, застрягти у щітках або роликах, а також прорвати мішок.

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Спочатку великі уламки слід обережно зібрати у захисних рукавичках. Для дрібних частинок безпечнішим варіантом буде спеціальний будівельний чи вологий, можна сухий, пилотяг, але лише відповідно до інструкції виробника. Після прибирання варто перевірити поверхню під яскравим світлом, адже найменші частинки легко залишаються непомітними.

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Попіл із каміна

Попіл може здаватися абсолютно нешкідливим, особливо якщо вогонь давно згас. Але навіть невелика гаряча жаринка здатна пошкодити звичайний пилотяг або спричинити займання. Та й повністю холодний попіл — не найкращий кандидат для прибирання пилотягом. Його дрібний пил може забивати фільтри та шланги, через що техніка втрачатиме потужність. Для попелу краще використовувати совок і щітку.

Те саме правило стосується великої кількості дрібного порошку, наприклад, борошна, соди чи пудри. Спочатку його варто зібрати вручну, а залишки прибрати після цього.

Рідини та липкі забруднення

Якщо у вас немає спеціального «вологого» пилотяга, вода та звичайний побутовий пилотяг — погане поєднання. Рідина може потрапити до електричних компонентів і пошкодити прилад.

Липкі речовини теж створюють проблеми, бо вони здатні застрягати всередині шланга, де їх складно вимити. Згодом залишки органічних забруднень можуть стати середовищем для появи цвілі. Для таких ситуацій краще взяти паперові рушники, ганчірку чи швабру, залежно від поверхні.

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Шнури та дрібні предмети

Електричні кабелі, мотузки та довгі шнури можуть намотуватися на ролики та пошкоджувати їх. Сам кабель при цьому теж може постраждати.

Не варто ризикувати й із дрібними предметами, на кшталт, монетами, пластиковими деталями, шпильками, скріпками чи іграшками. Вони можуть потрапити всередину приладу, пошкодити його компоненти чи порвати шланг або мішок.

Перед прибиранням краще витратити кілька хвилин на те, щоб прибрати з підлоги всі сторонні предмети та відсунути кабелі. А у кімнатах, де часто використовуються металеві дрібниці, їх можна попередньо зібрати за допомогою сильного магніту.

Ґрунт із вазонів

Розсипаний ґрунт теж не варто одразу втягувати пилотягом, особливо якщо він вологий. Вона може пошкодити внутрішні компоненти техніки, а земля здатна забивати механізми.

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Спочатку зберіть основну частину ґрунту віником і совком. Якщо залишилися вологі частинки, дайте їм повністю висохнути та лише після цього можна прибрати дрібні залишки пилотягом.

Пилотяг чудово справляється з повсякденним пилом і сміттям, але не повинен бути універсальним інструментом для кожної домашньої аварії. Кілька додаткових хвилин на правильне прибирання допоможуть зберегти та чистоту в домі, і саму техніку.

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