У Росії хочуть заборонити всі концерти до кінця війни: що сталося

У Росії хочуть заборонити всі концерти / © Фестиваль "Жара"

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У Росії пропонують повністю зупинити концерти до закінчення бойових дій. Росіяни почали вимагати цього після інциденту у Сочі, де виступ співачки-зрадниці Лоліти Мілявської тричі переривали через загрозу ударів українських дронів. Розповідаємо більше про те, чому росіяни почали перейматися власною безпекою.

Про це пише Oboz.

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Росіяни вимагають заборонити концерти на час так званої «СВО»

Невдалий виступ Лоліти підштовхнув російських діячів до закликів повністю згорнути розважальні заходи в країні. Першим з такою ініціативою виступив очільник так званого Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він заявив, що гастролі артистів під час війни створюють непотрібний тиск на силовиків і військових.

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«Жодних концертів під час „СВО“ у нашій країні проводити не потрібно, бо насамперед потрібно ставити питання про безпеку наших громадян. Артисти на кшталт Лоліти та їй подібних рубають гроші в нашій країні, катаючись регіонами, попри те, що йде „спецоперація“. Вони намагаються заробити, не думаючи про безпекові питання, тим самим створюють додаткове навантаження на силові структури», — сказав росіянин.

Посадовець запропонував надати місцевим чиновникам повноваження скасовувати концерти. За його задумом, посадовці мають відмовляти в узгодженні виступів і виправдовувати це безпековими ризиками.

Під час виступу Лоліти у Сочі через сирени та загрозу дронів співачка лаялася зі сцени та була змушена тричі переривати свої співи. Цікаво, що концерти росіян у Сочі зриваються вже не вперше, адже нещодавно Філіп Кіркоров також не міг розпочати вчасно концерт і боявся за своє життя через атаку українських дронів.

Попри затримку, той концерт відбувся, а сам співак згодом публічно назвав його «найграндіознішим» у своїй кар’єрі.

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Нальоти дронів регулярно руйнують плани й інших російських виконавців. На початку серпня в Омську, розташованому за понад 3 тисячі кілометрів від українських кордонів, через атаки скасували шоу співачки Вікторії Дайнеко. Надалі очільник області пообіцяв перенести її виступ на іншу локацію.

А в червні проблеми безпеки зачепили навіть Москву. Масштабне шоу до Дня Росії, яке традиційно влаштовують на Червоній площі в Москві, раптово перенесли в інше місце без пояснення причин.

Паніка на південних курортах РФ досягла свого піку 10 вересня, коли в Сочі пролунала серія вибухів. У місті спалахнули пожежі, з’явилися дані про ураження порту.

Через загрозу з концертних майданчиків міста терміново евакуювали глядачів, через що повністю скасували виступ Тетяни Буланової.

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Путініст Кіркоров не на жарт злякався ЗСУ

Нагадаємо, прокремлівський співак Філіп Кіркоров, який підтримує агресію проти України, влаштував істерику перед концертом в Анапі через загрозу атаки безпілотників.

Почувши про небезпеку БпЛА, артист запанікував, вимагав скасувати шоу та заявив, що не ризикуватиме, адже йому «не вистачить грошей відкупитися від позовів», якщо щось станеться. Попри паніку, після тривалих умовлянь директора Кіркоров усе ж погодився вийти на сцену.

Артист неодноразово демонстрував лояльність Кремлю, зокрема, 2024 року виступав перед пораненими окупантами у Горлівці. Втім, цей візит не зміг відновити його репутацію після скандальної «голої вечірки» та викликав хвилю критики навіть серед російських військових і пропагандистів.

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