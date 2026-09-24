Іранський дрон.

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Під час масованої російської атаки по Україні зранку 24 вересня повітряний простір Молдови щонайменше чотири рази порушили безпілотники. Пролунали сильні вибухи, після яких виявили уламки дронів.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, повідомляє NewsMaker.

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Зранку жителі Шолданештського і Флорештського районів повідомили про сильні звуки вибухів. Попередньо вони сталося у Кам’янці, на лівому березі Дністра. Також гучно було поблизу населеного пункту Черниця Флорештського району.

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Пізніше правоохоронці згодом виявили уламки БпЛА у полі поблизу ферми у Флорештському районі. Наразі інформації про постраждалих немає.

Спеціалізовані підрозділи поліції направили на місце події. Водночас громадян закликають зберігати спокій та не наближатися до невідомих чи підозрілих об’єктів, виявлених на землі.

Дрони у Молдові — що відомо

У молдовському відомстві заявляли, що дрони порушили повітряний простір під час атаки, зокрема по Одеській області. Окрім того, безпілотники залетіли на територію країни ще й з Вінницької та Чернівецької областей.

«Служба повітряних операцій продовжує моніторинг національного повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами», — заявили у відомстві.

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З міркувань безпеки на півночі Молдови тимчасово закривали повітряний простір.

Реакція влади

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російську атаку по Україні та заявила, що сьогодні вранці чотири російські дрони залетіли до повітряного простору країни. Щонайменше один із БпЛА вибухнув на півночі Молдови.

«Війна, яку веде Росія, ставить під загрозу всю Європу. Ми засуджуємо цю війну і солідарні з Україною», — наголосила президентка.

Атака на Молдову — фото і відео

Уламки дронів у Молдові. / © Newsmaker.md

Уламки дронів у Молдові. / © Newsmaker.md

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