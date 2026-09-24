Якою буде зима 2026–2027 в Україні: прогноз на грудень, січень і лютий

Прогноз погоди

Реклама

До календарної зими залишається ще понад два місяці, але сезонні моделі вже дають перші орієнтири щодо погоди у грудні 2026-го, січні та лютому 2027 року. Поки що вони не дозволяють передбачити конкретні морози чи снігопади, проте показують, у який бік може відхилитися температура протягом сезону.

Станом на зараз найбільш помітний сигнал — підвищена ймовірність м’якішої за звичайну зими в Європі. Водночас у Тихому океані швидко посилюється Ель-Ніньйо, який збережеться і протягом зимових місяців. Що це означає для України та наскільки далеко можна довіряти таким прогнозам?

Реклама

Якою може бути зима 2026–2027 років

Останнє оновлення сезонного прогнозу європейської кліматичної служби Copernicus від 10 вересня показує ранній сигнал на відносно м’яку європейську зиму. Температура вище середніх значень прогнозується практично над усією сухопутною частиною Європи. Для більшої частини континенту, за винятком його північних і південних окраїн, модель також схиляється до більшої за середню кількості опадів.

Реклама

Для України це поки що не прогноз конкретної температури, а загальна сезонна тенденція. Зима може в підсумку виявитися теплішою за кліматичну норму, але це не виключає снігопадів, морозів і різких короткочасних похолодань.

Важливо й те, що сезонні прогнози регулярно переглядаються. Copernicus оновлює їх щомісяця, тому картина майбутньої зими ще уточнюватиметься протягом осені.

Ель-Ніньйо посилюється перед зимою

Ще один важливий фактор майбутнього сезону — Ель-Ніньйо. Це природне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану стають теплішими, ніж зазвичай. Це потепління впливає на атмосферну циркуляцію і через неї може змінювати характер погоди в різних частинах світу.

Коли метеорологи говорять, що Ель-Ніньйо посилюється, вони мають на увазі, що аномальне потепління води стає виразнішим і явище переходить у сильнішу фазу. За прогнозом американського Climate Prediction Center NOAA від 10 вересня, протягом осені та зими 2026–2027 років Ель-Ніньйо може досягти дуже сильної фази.

Реклама

Для періоду грудень 2026 — лютий 2027 року NOAA очікує збереження Ель-Ніньйо, тобто характерне потепління тропічної частини Тихого океану та пов’язані з ним зміни атмосферної циркуляції, найімовірніше, триватимуть і взимку.

Однак це не означає, що через Ель-Ніньйо в Україні обов’язково буде тепло. Його вплив відрізняється залежно від регіону, а погода в Європі залежить і від багатьох інших процесів в атмосфері. Тому Ель-Ніньйо — один із факторів майбутньої зими, а не готовий прогноз температури для України.

Яким може бути грудень 2026 року в Україні

На сьогодні немає надійного прогнозу, який дозволяв би сказати, якою буде середня температура грудня в Україні, коли випаде сніг або наскільки сильними будуть морози.

Укргідрометцентр пояснює, що безпосередньо складає прогнози на 5 діб, орієнтовні — на 10 діб, а наприкінці кожного місяця публікує узагальнений прогноз на наступний місяць. Для сезонних прогнозів використовуються тенденції світових прогностичних центрів та Українського гідрометеорологічного інституту.

Реклама

Тому для грудня зараз можна говорити лише про загальний сигнал, європейські сезонні моделі підвищують шанси на температурний фон вище середнього. Чи означатиме це часті відлиги, невеликий сніговий покрив або, навпаки, чергування теплих періодів із морозами, стане зрозуміліше ближче до початку зими.

Яким може бути січень 2027 року

Для січня ситуація подібна. Він потрапляє в зимовий період, для якого Copernicus зараз бачить підвищену ймовірність температур вище середніх у більшій частині Європи.

Але це не означає, що протягом усього січня температура триматиметься біля нуля або вище. Навіть якщо середня температура місяця зрештою перевищить кліматичну норму, окремі періоди можуть бути морозними.

Тому заяви про те, що січень 2027 року буде аномально холодним або, навпаки, майже без морозів, станом на вересень не мають достатнього прогностичного підґрунтя.

Що відомо про лютий 2027 року

Щодо лютого невизначеність ще більша через значну завчасність прогнозу. Він також входить до зимового сезону, для якого нинішні моделі Copernicus схиляються до температур вище середніх.

Ель-Ніньйо в цей час, найімовірніше, також ще триватиме. За вересневим прогнозом NOAA, для тримісячного періоду лютий — квітень 2027 року ймовірність його збереження становить 97%, хоча надалі він має поступово слабшати.

А ось визначити зараз, чи буде лютий сніжним, коли почнуться відлиги або чи прийде раннє потепління, неможливо. Такі деталі стануть зрозумілими значно ближче до самого місяця.

Чому «тепліша зима» не означає відсутності морозів

Це важливий нюанс сезонного прогнозу. Коли моделі показують температуру вище середньої, йдеться не про погоду кожного дня, а про середній температурний фон за тривалий період.

Тому цілком можливий сценарій, коли значна частина зими буде м’якою, але на кілька днів або тижнів в Україну приходитиме значно холодніше повітря.

Саме через це зараз неможливо достовірно передбачити конкретні хвилі морозів. Укргідрометцентр наголошує, що сезонні оцінки використовують передусім для визначення загальних тенденцій, тоді як конкретні прогнози складаються на значно коротший період.

То якої зими чекати в Україні

Станом на 24 вересня 2026 року основний сигнал сезонних моделей — підвищена ймовірність температури вище кліматичних середніх протягом зими в більшій частині Європи. Для України це означає, що сценарій відносно м’якої зими наразі залишається можливим, але не гарантується.

Грудень, січень і лютий при цьому не обов’язково будуть однаковими. Усередині сезону можливе чергування теплих періодів, відлиг, снігопадів і морозів. Точнішу картину кожного місяця варто дивитися ближче до його початку.

Новини партнерів

Новини партнерів