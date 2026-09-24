Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, схоже, зареєстрував місце проживання у Відні за адресою, де фактично розташований офіс компанії. Журналісти припускають, що таким чином він міг приховати своє реальне місце перебування в Австрії.

Про це йдеться в матеріалі журналіста «Української правди» Михайла Ткача «WienПрокурор. „Українська правда“ знайшла Руслана Кравченка в Австрії».

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Кравченко вказав адресу офісу замість житла

Журналіст зазначає, що в австрійському реєстрі місцем проживання Кравченка вказана квартира №12 у будинку на Jordangasse, 7 у Відні. Однак, за даними журналістів, це приміщення не є житлом. За цією адресою розташований офіс компанії CS Corporate Services GmbH.

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Фірма пропонує клієнтам, зокрема, послуги доміциляції — надання юридичної адреси для австрійських компаній. Також компанія займається секретарським та управлінським обслуговуванням і продажем уже зареєстрованих компаній.

На сайті CS Corporate Services GmbH зазначено, що адреса у першому районі Відня використовується для реєстрації компаній у торговому суді, податковій та магістраті. Працівники фірми також приймають пошту клієнтів та можуть пересилати її, сканувати або відповідати на неї за їхніми вказівками.

За тією ж адресою, як зазначає «Українська правда», зареєстровані щонайменше ще два десятки юридичних осіб. Серед них — структури міжнародних компаній, зокрема Duracell Austria GmbH та KPLER GmbH, а також низка маловідомих фірм.

Журналісти припускають, навіщо Кравченко вказав цю адресу

У матеріалі висловлюється припущення, що Кравченко разом із дружиною могли скористатися такою адресою, аби приховати своє фактичне місце проживання у Відні.

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Водночас сама реєстрація в австрійській столиці, на думку автора, може свідчити про намір Кравченка легалізуватися саме там.

Михайло Ткач також звертає увагу на те, що Австрія не видає Україні громадян, яких підозрюють у скоєнні злочинів, за певних юридичних обставин.

«У Відні збереться цілий український уряд у вигнанні»: хто живе там

Автор розслідування зазначає, що Кравченко — не єдиний український високопосадовець, який опинився у Відні. Ткач розповів, що під час розмови з одним із впливових посадовців почув іронічну фразу: «Ще трохи — і у Відні збереться цілий український уряд у вигнанні».

За словами журналіста, в австрійській столиці вже мешкають:

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колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький,

колишній голова Національного банку Кирило Шевченко,

колишній народний депутат Андрій Холодов,

та інші українські колишні посадовці.

«В місті, де немає повітряних тривог, балістики, підозр від НАБУ та САП і необхідності вносити заставу. В місті, яке не видає підозрюваних Україні. Поки що», — резюмує автор матеріалу.

«Відрядження» Кравченка на тлі справи «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора на тлі справи НАБУ та САП «Карфаген». Він назвав своє рішення політичним і попросив Верховну Раду підтримати його звільнення.

Втім, після цього Кравченко продовжив виконувати обов’язки генпрокурора. Зокрема, через тиждень він підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його у підробленні документів та інших порушеннях.

14 вересня журналіст Михайло Ткач повідомив, що Кравченко вночі перетнув державний кордон через пункт пропуску «Шегині». Сам Кравченко згодом підтвердив, що перебуває за кордоном, пояснивши, що поїхав у відрядження.

Станом на 23 вересня Кравченко так і не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня.

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