Руслан Кравченко / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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Генпрокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижу для того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Про це "Суспільному" стало відомо від джерел у владі.

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Відрядження Кравченко підписав собі на п'ять днів — від 13 вересня 2026 року, а виїхати планував автівкою.

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Скандал з Кравченком - у чому суть

Генеральний прокурор Руслан Кравченко напередодні своєї відставки встиг оголосити, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Все це сталося на тлі гучного розслідування НАБУ про можливу корупцію в Офісі генпрокурора.

Кравченко повідомив, що Кривонос підозрюється по ст. 358 (підроблення документів і їх використання) та ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі) Кримінального кодексу.

Пресслужба НАБУ у своїй заяві наголошує на тому, що жодної підозри станом на ранок понеділка Кривоносу "офіційно не було вручено". Саму ситуацію в бюро вважають "атакою на незалежні антикорупційні органи".

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради подання на відставку Кравченка, яке мають розглянути завтра.

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Комітет правоохоронної діяльності ВРУ підтримав подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що звільнення Кравченка Рада голосуватиме 15 вересня.

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