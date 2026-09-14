Руслан Кравченко

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Генпрокурор Руслан Кравченко самостоятельно оформил командировку в Париж для того, чтобы якобы принять участие в слушании парламентской сети ПАСЕ.

Об этом «Суспільне» сообщили источники во власти.

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Командировку Кравченко подписал себе на пять дней — с 13 сентября 2026 года, а выехать планировал на автомобиле.

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Скандал с Кравченко — в чем суть

Генеральный прокурор Руслан Кравченко накануне своей отставки успел объявить, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Все это произошло на фоне громкого расследования НАБУ о возможной коррупции в Офисе генпрокурора.

Кравченко сообщил, что Кривонос подозревается по ст. 358 (подделка документов и их использование) и ч. 4 ст. 368 (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере) Уголовного кодекса.

Пресс-служба НАБУ в своем заявлении отмечает, что никакого подозрения по состоянию на утро понедельника Кривоноса «официально не было вручено». Саму ситуацию в бюро считают «нападением на независимые антикоррупционные органы».

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на отставку Кравченко, которое должны рассмотреть завтра.

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Комитет правоохранительной деятельности ВРУ поддержал представление об отставке генпрокурора Руслана Кравченко.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что отставку Кравченко Рада будет голосовать 15 сентября.

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