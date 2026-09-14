Платье на 25-летие: изысканный образ норвежской принцессы Астрид и кто его создал

Принцесса Норвегии Астрид / © Getty Images

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На прошлой неделе норвежская королевская семья понесла очередную тяжелую утрату, и это произошло всего через несколько дней после прощания с королем Харальдом V. Старшая сестра покойного монарха, принцесса Астрид, скончалась в возрасте 94 лет.

В молодости Астрид принимала непосредственное участие в государственных делах, ведь пока её младший брат не женился, она исполняла обязанности первой леди страны. Соответственно, у молодой принцессы был изысканный гардероб, и многие платья создавались для неё на заказ.

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В 1996 году Астрид подарила Национальному музею искусства, архитектуры и дизайна в Осло ряд своих нарядов, которые она носила, исполняя обязанности первой леди.

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Она заказала это платье к своему 25-летию, и оно выставлено в Национальном музее. Платье было создано в 1957 году в школе Мерта в Осло, но на официальном сайте музея связывает платье с брендом Givenchy, поэтому, вероятно, дизайн этого модного дома был взят за основу при создании платья швеями в Осло, либо использовались выкройки бренда.

Платье принцессы Астрид / фото: Nasjonalmuseet/Фроде Ларсен

Платье имеет широкие бретели, пышную юбку со складками и крупную цветочную вышивку.

Платье принцессы Астрид / фото: Nasjonalmuseet/Фроде Ларсен

Платье принцессы Астрид / фото: Nasjonalmuseet/Фроде Ларсен

Платье принцессы Астрид / фото: Nasjonalmuseet/Фроде Ларсен

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