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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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Он в голубой поло, она — в белом платье: миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес на теннисном матче

Супруги посетили финал US Open в Нью-Йорке.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джефф Безос и Лорен Санчес

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и его жена Лорен Санчес Безос посетили финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису. Супругов сфотографировали на трибунах Национального теннисного центра USTA Билли Джин Кинг в Нью-Йорке.

Джефф был одет в голубое трикотажное поло в рубчик и черные брюки. На лице у него были очки с тонированными линзами, а на руках — браслеты и обручальное кольцо.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен появилась на спортивном мероприятии в белом платье длины миди с запахом. Наряд имел V-образное декольте, рукава длиной три четверти и пояс на талии, который подчеркнул ее фигуру.

Главным элементом платья стала асимметричная многослойная юбка с объемными воланами. Они придали лаконичному белому образу романтичности и игривости.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Санчес дополнила свой наряд несколькими золотыми цепочками с подвеской в виде бриллиантового сердца, лаконичными серьгами и солнцезащитными очками-авиаторами. У нее была ровная укладка с боковым пробором и нежный макияж.

Напомним, Лорен Санчес попала в объектив папарацци в укороченной рубашке, завязанной узлом на животе, длинной полосатой юбке и на высоких каблуках.

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