Лорен Санчес застали папарацци вместе с её мужем-миллиардером Джеффом Безосом

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

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Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Лорен Санчес попали в объектив папарацци в американском городе Сан-Вэлли. Ежегодно некоторые из самых богатых и влиятельных деятелей мира из сферы СМИ, финансов, технологий и политики собираются в курортном отеле Sun Valley Resort на эксклюзивную недельную конференцию, которую проводит инвестиционный банк Allen & Co.

Но если Безос выбрал для своего выхода чёрную рубашку-поло и джинсы, то Лорен отдала предпочтение нежно-розовому образу. Женщина выбрала укороченную рубашку, завязывающуюся на животе, и длинную полосатую юбку, которые дополнила сумкой и туфлями на высоких каблуках. На лице у обоих были их любимые очки-авиаторы.

Джефф Безос и его жена Лорен Санчес / © Getty Images

Напомним, что миллиардер женился на Лорен в 2025 году. Невеста шла к алтарю в кружевном платье от Dolce & Gabbana, а сама свадьба состоялась в Италии.

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