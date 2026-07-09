В Украине упростили компенсации за имущество, уничтоженное войной: что изменится

Деньги / © УНИАН

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В Украине упростили процедуру получения компенсаций за имущество предприятий, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий на прифронтовых территориях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно новым изменениям, предпринимателям теперь достаточно подать только одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу. Также бизнесу больше не нужно ждать, пока данные появятся в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы оформить документы на компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети.

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Кроме того, правительство увеличило срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Предприниматели, застраховавшие имущество в этом году, но еще не присоединившиеся к программе, могут обратиться к страховщику до 1 августа. Сами требования к застрахованному имуществу упростили, а порядок расчета выплат уточнили — сумма компенсации будет составлять до 3 миллионов гривен в год.

«С начала года мы уже согласовали 139 заявлений на участие в программе от прифронтовых предприятий, на 2,67 млрд грн вероятной компенсации. По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе», — отметила Свириденко.

Чиновница подчеркнула, что предприниматели в прифронтовых регионах нуждаются в особом внимании, поскольку они поддерживают местную экономику и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев, живущих рядом с врагом.

«Мы продолжим разрабатывать и внедрять инструменты защиты и поддержки как обычных людей, так и украинских предпринимателей. Тех, кто действительно в этом нуждается», — отметила Юлия Свириденко.

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Напомним, в Украине создают национальные бригады обновления для ликвидации последствий атак РФ. Проект будут финансироваться из госбюджета, а будет координировать его «Укрзализныця».

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