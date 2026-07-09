Принц Гарри разрезал торт во время одного из мероприятий в Бирмингеме, а Меган Маркл все еще не присоединилась к мужу

Принц Гарри / © Getty Images

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Как покровитель WellChild, во время своего визита принц встретился с 12-летним пациентом Уайаттом Макваной, родившимся с врожденной диафрагмальной грыжей, и его отцом Брайаном Макваной во время визита в Бирмингемскую детскую больницу, посвященного 20-летию первой медсестры WellChild в Бирмингеме.

Принц Гарри / © Getty Images

Эта должность, созданная в 2006 году, частично финансируется герцогом и предназначена для поддержки детей со сложными медицинскими потребностями и их семей.

Принц Гарри, герцог Сассекский, вернулся в Соединенное Королевство, чтобы отметить год до Игр Invictus 2027. Позже, напомним, к нему должна присоединиться его жена Меган Маркл и дети – принц Арчи и принцесса Лилибет, но пока что этот вопрос не решен окончательно, поскольку Гарри переживает за безопасность своей семьи.

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Принц Гарри / © Getty Images

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