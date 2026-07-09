Принц Гаррі розрізав торт під час одного із заходів у Бірмінгемі, а Меган Маркл все ще не приєдналася до чоловіка

Принц Гаррі / © Getty Images

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Як покровитель WellChild, під час свого візиту принц зустрівся з 12-річним пацієнтом Ваяттом Макваною, який народився з вродженою діафрагмальною грижею, та його батьком Браяном Макваною під час візиту до Бірмінгемської дитячої лікарні, присвяченого 20-річчю першої медсестри WellChild в Бірмінгемі.

Принц Гаррі / © Getty Images

Ця посада, створена 2006 року, частково фінансується герцогом та призначена для підтримки дітей зі складними медичними потребами та їхніми родинами.

Принц Гаррі, герцог Сассекський, повернувся до Сполученого Королівства, щоб відзначити рік до Ігор Invictus 2027. Пізніше, нагадаємо, до нього має приєднатися його дружина Меган Маркл і діти – принц Арчі та принцеса Лілібет, але поки що це питання не вирішене остаточно, оскільки Гаррі турбується за безпеку своєї родини.

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Принц Гаррі / © Getty Images

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