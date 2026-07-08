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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі у чудовому настрої потрапив під приціл папараці у Лондоні

Принц Гаррі вже другий день перебуває з візитом у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

Учора герцога Сассекського зазнімкували, коли він залишав місце проведення бесіди Фонду Ігор Invictus: «Від політики до практики» у Чатем-Гаусі в Лондоні.

Принц Гаррі повернувся до Сполученого Королівства, щоб відзначити рік до Ігор Invictus 2027. Повідомляється, що герцогиня Сассекська Меган у супроводі дітей пари також може відвідати країну цього тижня, але коли конкретно не повідомляється.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

Герцог був одягнений у синій класичний костюм, у поєднанні з білою сорочкою та краваткою у темно-червону смужку, а взутий у бездоганні чорні лаковані туфлі на шнурках. Принц мав, судячи з фото, гарний настрій.

Раніше, нагадаємо, у Лондоні герцог Сассекський відвідав прем'єру фільму в Лондоні, де зустрівся зі своїм давнім другом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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