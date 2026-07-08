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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

МОК ухвалив ганебне рішення щодо повернення російських спортсменів на міжнародну арену

МОК зняв рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олімпійський прапор і прапор РФ

Олімпійський прапор і прапор РФ / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету РФ (ОКР) і рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті МОК.

Організація ухвалила таке рішення з огляду по початок кваліфікаційного періоду до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі та необхідністю забезпечення рівного доступу до цих змагань для всіх спортсменів.

Позиція МОК означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з РФ можуть повернутися до виступів під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання.

Водночас, рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в Олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою буде ухвалене пізніше.

Також МОК тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Це означає, що знята заборона на проведення змагань на території Росії — це тепер на розгляд кожної окремої федерації.

Зазначається, що рішення було ухвалено після "аналізу ситуації", проведеного юридичною комісією МОК. У комітеті заявили, що Олімпійський комітет РФ більше не включає до свого складу регіональні спортивні організації на окупованих територіях України. Також в ОКР запевнили, що не вестимуть діяльність на цих територіях.

Раніше повідомлялося, що МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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