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Єгипет подав офіційну скаргу до ФІФА через суддівство в матчі з Аргентиною на ЧС-2026
Федерація футболу Єгипту вимагає провести розслідування та відсторонити французьку бригаду арбітрів від обслуговування матчів до кінця Мундіалю.
Президент Федерації футболу Єгипту (EFA) Хані Абу Ріда офіційно звернувся до ФІФА зі скаргою на роботу суддів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.
Про це повідомляє AS з посиланням на офіційні джерела.
У своїй скарзі EFA вимагає пояснень й закликає провести розслідування щодо низки рішень головного рефері поєдинку Франсуа Летексьє, описуючи як "суперечливі" й такі, що були "ухвалені проти команди".
Також єгипетська федерація вимагає відсторонити французьку бригаду арбітрів від обслуговування матчів до кінця ЧС-2026. Там вважають, що помилки рефері мали вирішальний вплив на підсумковий результат і допомогли чинним чемпіонам світу вийти до чвертьфіналу.
Зазначимо, що після гри головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан заявив, що його команда "зазнала несправедливості".
"Чому у спорті немає справедливості? У футболі? Я не хочу намагатися висловити це тут м'яко, використовуючи красиві слова. Сьогодні до нас поставилися несправедливо. Ми зазнали несправедливості.
Це мій власний спосіб висловити свою думку та відстояти свою позицію. Я не збираюся дивитися жодного матчу цього турніру", — заявив Хассан.
Додамо, що раніше скаргу на суддівство в матчі проти аргентинців подавав Алжир після розгромної поразки (0:3) на груповому етапі.
Нагадаємо, Аргентина здійснила суперкамбек і перемогла Єгипет з рахунком 3:2. "Альбіселесте" поступалися 0:2 до 79-ї хвилини матчу, але потім тричі забили до кінця основного часу зустрічі.
У чвертьфіналі аргентинці позмагаються зі Швейцарією, яка в 1/8 фіналу у серії пенальті здолала Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.
Матч Аргентина — Швейцарія відбудеться у неділю, 12 липня. Початок поєдинку — о 04:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу.
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