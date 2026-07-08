Єгипет подав офіційну скаргу до ФІФА через суддівство в матчі з Аргентиною на ЧС-2026

Збірна Єгипту / © Associated Press

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Президент Федерації футболу Єгипту (EFA) Хані Абу Ріда офіційно звернувся до ФІФА зі скаргою на роботу суддів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Про це повідомляє AS з посиланням на офіційні джерела.

У своїй скарзі EFA вимагає пояснень й закликає провести розслідування щодо низки рішень головного рефері поєдинку Франсуа Летексьє, описуючи як "суперечливі" й такі, що були "ухвалені проти команди".

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Також єгипетська федерація вимагає відсторонити французьку бригаду арбітрів від обслуговування матчів до кінця ЧС-2026. Там вважають, що помилки рефері мали вирішальний вплив на підсумковий результат і допомогли чинним чемпіонам світу вийти до чвертьфіналу.

Зазначимо, що після гри головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан заявив, що його команда "зазнала несправедливості".

"Чому у спорті немає справедливості? У футболі? Я не хочу намагатися висловити це тут м'яко, використовуючи красиві слова. Сьогодні до нас поставилися несправедливо. Ми зазнали несправедливості.

Це мій власний спосіб висловити свою думку та відстояти свою позицію. Я не збираюся дивитися жодного матчу цього турніру", — заявив Хассан.

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Додамо, що раніше скаргу на суддівство в матчі проти аргентинців подавав Алжир після розгромної поразки (0:3) на груповому етапі.

Нагадаємо, Аргентина здійснила суперкамбек і перемогла Єгипет з рахунком 3:2. "Альбіселесте" поступалися 0:2 до 79-ї хвилини матчу, але потім тричі забили до кінця основного часу зустрічі.

У чвертьфіналі аргентинці позмагаються зі Швейцарією, яка в 1/8 фіналу у серії пенальті здолала Колумбію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Матч Аргентина — Швейцарія відбудеться у неділю, 12 липня. Початок поєдинку — о 04:00 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧС-2026.

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