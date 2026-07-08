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Франція — Марокко: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Стежте онлайн за перебігом першого чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 з футболу між збірними Франції та Марокко.
У четвер, 9 липня, збірні Франції та Марокко позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.
Перший чвертьфінальний поєдинок Мундіалю відбудеться на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.
На ЧС-2026 французи посіли перше місце у групі I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), а в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0).
Марокканці фінішували другими у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2). В 1/16 фіналу африканська збірна у серії пенальті здолала Нідерланди (1:1, пен. 3:2), а в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).
Переможець пари Франція — Марокко в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Іспанія — Бельгія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Марокко.