Збірна Марокко розгромила Канаду і стала першим чвертьфіналістом ЧС-2026

Збірна Марокко / © Associated Press

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Збірна Марокко розгромила команду Канади в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився з рахунком 0:3 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму марокканці відкрили рахунок — на 50-й хвилині Аззедін Унаї точно пробив під праву стійку після передачі Ашрафа Хакімі зі штрафного.

Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

Зазначимо, що на 22-й хвилині збірній Марокко довелося замінити свого лідера — атакувального півзахисника Ісмаеля Сайбарі, який нещодавно перейшов до мюнхенської "Баварії". Автор трьох голів марокканців на цьому Мундіалі залишив поле у сльозах.

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Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

На 82-й хвилині марокканці збільшили свою перевагу в рахунку — Унаї оформив дубль, відправивши м'яч у ближню "дев'ятку" після передачі Браїма Діаса.

Канада — Марокко / © Associated Press

Канада — Марокко / © Associated Press

На 85-й хвилині марокканці могли забивати втретє, але Суф'ян Рахімі ударом з меж штрафного майданчика влучив у поперечину.

На 90+8-й хвилині Рахімі все ж вразив ворота суперника після передачі Діаса, підсумувавши розгромну перемогу своєї команди.

Таким чином, збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом ЧС-2026. В 1/4 фіналу марокканці позмагаються з переможцем матчу Парагвай — Франція, який відбудеться у неділю, 5 липня, о 00:00 за київським часом.

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На ЧС-2026 марокканці фінішували другими у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2). В 1/16 фіналу африканська збірна у серії пенальті здолала Нідерланди (1:1, пен. 3:2).

Канадці посіли друге місце групі B, зігравши внічию з командою Боснії і Герцеговини (1:1), розгромивши Катар (6:0) та зазнавши поразки від Швейцарії (1:2). В 1/16 фіналу "кленові листки" обіграли ПАР (1:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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