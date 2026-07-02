Мексика — Англія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

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У понеділок, 6 липня, збірні Мексики та Англії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

На домашньому Мундіалі збірна Мексики посіла перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0). В 1/16 фіналу команда Хав'єра Агірре розібралася з Еквадором (2:0).

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Англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Мексика — Англія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу команди Томаса Тухеля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия — 3,10. Виграш мексиканців — 3,14.

На вихід "Трьох левів" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,71. Прохід Мексики до наступної стадії — 2,00.

Переможець пари Мексика — Англія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бразилія — Норвегія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Бразилія здобула вольову перемогу над ​​Японією та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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