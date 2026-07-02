ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Мексика — Англія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Родоначальники футболу позмагаються за путівку до чвертьфіналу з господарями Мундіалю, які виграли всі чотири матчі на турнірі, не пропустивши жодного м'яча.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Англії з футболу

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

У понеділок, 6 липня, збірні Мексики та Англії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

На домашньому Мундіалі збірна Мексики посіла перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0). В 1/16 фіналу команда Хав'єра Агірре розібралася з Еквадором (2:0).

Англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Мексика — Англія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу команди Томаса Тухеля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия — 3,10. Виграш мексиканців — 3,14.

На вихід "Трьох левів" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,71. Прохід Мексики до наступної стадії — 2,00.

Переможець пари Мексика — Англія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бразилія — Норвегія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Бразилія здобула вольову перемогу над ​​Японією та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie