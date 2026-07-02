Росія вдарила авіабомбами по обласному центрі України: окупанти вбили дитину, багато поранених (відео)

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС

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Росіяни вдруге за тиждень скинули на Харків керовані авіабомби. Під ударом опинилися одразу три райони — Київський, Основʼянський та Новобаварський. Ворог прицільно бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Кількість постраждалих уже перевищила 30 людей, серед них — троє дітей. На жаль, загинув п'ятнадцятирічний хлопець.

Про пережитий жах, порятунок за лічені секунди та наслідки чергового терору — у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Росія атакувала Харків: що відомо

Чергова атака керованими авіабомбами на Харків. Російські війська знову цілили по житлових кварталах міста. Під ударом опинилися відразу кілька районів. Перші вибухи прогриміли у Київському районі. Пані Рима згадує: від моменту, коли побачила сповіщення про загрозу, до самих прильотів минули лічені хвилини.

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Рима, власниця пошкодженого будинку: «Я сиділа на вулиці, тривога загуділа і написали, що КАБи летять. Коли прочитала, що КАБ летить на Липці, я зрозуміла, що летить на Харків. Я забігла в хату — перший вибух, другий... Все у куряві, все летить».

Родина жінки — переселенці із розбомбленого Вовчанська. Своє нове житло в Харкові вони отримали нещодавно за державним сертифікатом — замість того, що вщент знищили окупанти в їхньому рідному прикордонному місті. Люди кажуть: зазвичай їх вчасно рятував домашній улюбленець — собака завжди попереджав про обстріли своїм виттям чи поведінкою. Але цього разу навіть тварина не встигла вчасно зреагувати — настільки швидко прилетіли ворожі бомби. Рятуватися довелося за лічені секунди, лише хтось із сусідів встиг голосно крикнути: «Лягайте на підлогу!».

Підступна тактика окупантів: удари КАБами у кілька хвиль

Загалом по Харкову окупанти запустили 7 КАБів, які атакували одразу три великі райони міста. При цьому ворог діяв максимально підступно, випускаючи авіабомби кількома послідовними хвилями, щоб уразити екстрені служби та цивільних.

Богдан Гладких, директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради: «Перший удар стався у Київському районі. Якраз ми знаходились поруч із місцем події, родину евакуювали на машині під загрозою повторних обстрілів. Була інформація, що йдуть повторні пуски з літаків, і вже другі влучання сталися в Основʼянському та Новобаварському районах міста».

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Наслідки терору: загибель підлітка та поранення немовляти

Ця повітряна атака була однією з наймасовіших за останній час. На жаль, не минулося без жертв серед мирного населення. У Новобаварському районі внаслідок вибуху авіабомби загинув 15-річний хлопець.

Кількість постраждалих харків'ян уже перевищила три десятки. Серед поранених є діти — важкі вибухові травми отримали двоє підлітків, а також однорічне немовля. Загалом медичні бригади госпіталізували до лікарень міста понад 10 містян, іншим допомогу надали на місці та амбулаторно. Ліквідація наслідків ворожих прильотів триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ У ВОГНІ після МАСОВАНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АТАКИ! Летіли ДРОНИ, РАКЕТИ та БАЛІСТИКА! | ТСН 7:00 2 липня

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