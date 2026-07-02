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Россия нанесла авиаудары по областному центру Украины: оккупанты убили ребёнка, много раненых (видео)
Российские оккупанты нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Харькову, выпустив 7 КАБ по трем районам города. Есть один погибший и более 30 раненых, среди которых — младенец.
Россияне во второй раз за неделю сбросили на Харьков управляемые авиабомбы. Под ударом оказались сразу три района — Киевский, Основянский и Новобаварский. Враг прицельно наносил удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Число пострадавших уже превысило 30 человек, среди них — трое детей. К сожалению, погиб пятнадцатилетний юноша.
О пережитом ужасе, спасении за считанные секунды и последствиях очередного террора — в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.
Россия атаковала Харьков: что известно
Очередная атака управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские войска вновь наносили удары по жилым кварталам города. Под ударом оказались сразу несколько районов. Первые взрывы прогремели в Киевском районе. Рима вспоминает: с момента, когда она увидела оповещение об угрозе, до самих ударов прошли считанные минуты.
Рима, владелица поврежденного дома: «Я сидела на улице, загудела тревога, и написали, что КАБы летят. Когда прочитала, что КАБ летит на Липцы, я поняла, что он летит на Харьков. Я забежала в дом — первый взрыв, второй… Всё в пыли, всё летит».
Семья этой женщины — переселенцы из разбомбленного Волчанска. Свое новое жилье в Харькове они получили недавно по государственному сертификату — взамен того, что оккупанты полностью уничтожили в их родном приграничном городе. Люди говорят: обычно их вовремя спасал домашний питомец — собака всегда предупреждала об обстрелах своим воем или поведением. Но на этот раз даже животное не успело вовремя среагировать — настолько быстро прилетели вражеские бомбы. Спасаться пришлось за считанные секунды, лишь кто-то из соседей успел громко крикнуть: «Ложитесь на пол!».
Коварная тактика оккупантов: удары с помощью КАБ в несколько волн
Всего по Харькову оккупанты запустили 7 КАБ, которые нанесли удар сразу по трем крупным районам города. При этом враг действовал максимально коварно, сбрасывая авиабомбы несколькими последовательными волнами, чтобы поразить экстренные службы и мирных жителей.
Богдан Гладких, директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета: «Первый удар пришелся на Киевский район. Мы как раз находились рядом с местом происшествия, семью эвакуировали на машине из-за угрозы повторных обстрелов. Поступала информация о повторных запусках с самолетов, и уже произошли вторые попадания в Основянском и Новобаварском районах города».
Последствия террора: гибель подростка и ранение младенца
Эта воздушная атака стала одной из самых масштабных за последнее время. К сожалению, она не обошлась без жертв среди мирного населения. В Новобаварском районе в результате взрыва авиабомбы погиб 15-летний юноша.
Число пострадавших харьковчан уже превысило три десятка. Среди раненых есть дети — тяжелые взрывные травмы получили двое подростков, а также годовалый младенец. В целом медицинские бригады госпитализировали в больницы города более 10 горожан, остальным помощь оказали на месте и амбулаторно. Ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ В ОГНЕ после МАССОВАННОЙ РОССИЙСКОЙ АТАКИ! Летели ДРОНЫ, РАКЕТЫ и БАЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ! | ТСН 7:00 2 июля