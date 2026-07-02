Россия нанесла авиаудары по областному центру Украины: оккупанты убили ребёнка, много раненых (видео)

Последствия атаки на Харьков

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Россияне во второй раз за неделю сбросили на Харьков управляемые авиабомбы. Под ударом оказались сразу три района — Киевский, Основянский и Новобаварский. Враг прицельно наносил удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Число пострадавших уже превысило 30 человек, среди них — трое детей. К сожалению, погиб пятнадцатилетний юноша.

О пережитом ужасе, спасении за считанные секунды и последствиях очередного террора — в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Россия атаковала Харьков: что известно

Очередная атака управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские войска вновь наносили удары по жилым кварталам города. Под ударом оказались сразу несколько районов. Первые взрывы прогремели в Киевском районе. Рима вспоминает: с момента, когда она увидела оповещение об угрозе, до самих ударов прошли считанные минуты.

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Рима, владелица поврежденного дома: «Я сидела на улице, загудела тревога, и написали, что КАБы летят. Когда прочитала, что КАБ летит на Липцы, я поняла, что он летит на Харьков. Я забежала в дом — первый взрыв, второй… Всё в пыли, всё летит».

Семья этой женщины — переселенцы из разбомбленного Волчанска. Свое новое жилье в Харькове они получили недавно по государственному сертификату — взамен того, что оккупанты полностью уничтожили в их родном приграничном городе. Люди говорят: обычно их вовремя спасал домашний питомец — собака всегда предупреждала об обстрелах своим воем или поведением. Но на этот раз даже животное не успело вовремя среагировать — настолько быстро прилетели вражеские бомбы. Спасаться пришлось за считанные секунды, лишь кто-то из соседей успел громко крикнуть: «Ложитесь на пол!».

Коварная тактика оккупантов: удары с помощью КАБ в несколько волн

Всего по Харькову оккупанты запустили 7 КАБ, которые нанесли удар сразу по трем крупным районам города. При этом враг действовал максимально коварно, сбрасывая авиабомбы несколькими последовательными волнами, чтобы поразить экстренные службы и мирных жителей.

Богдан Гладких, директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета: «Первый удар пришелся на Киевский район. Мы как раз находились рядом с местом происшествия, семью эвакуировали на машине из-за угрозы повторных обстрелов. Поступала информация о повторных запусках с самолетов, и уже произошли вторые попадания в Основянском и Новобаварском районах города».

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Последствия террора: гибель подростка и ранение младенца

Эта воздушная атака стала одной из самых масштабных за последнее время. К сожалению, она не обошлась без жертв среди мирного населения. В Новобаварском районе в результате взрыва авиабомбы погиб 15-летний юноша.

Число пострадавших харьковчан уже превысило три десятка. Среди раненых есть дети — тяжелые взрывные травмы получили двое подростков, а также годовалый младенец. В целом медицинские бригады госпитализировали в больницы города более 10 горожан, остальным помощь оказали на месте и амбулаторно. Ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ В ОГНЕ после МАССОВАННОЙ РОССИЙСКОЙ АТАКИ! Летели ДРОНЫ, РАКЕТЫ и БАЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ! | ТСН 7:00 2 июля

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