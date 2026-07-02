Мама ведущей Талы Калатай оказалась под завалами: ее дом полностью уничтожен обстрелом

Тала Калатай / © instagram.com/talakalatay_official

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Телеведущая и актриса Тала Калатай шокировала, что ее мама во время обстрела Киева оказалась под завалами.

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия в очередной раз цинично атаковала Украину. Под вражеским прицелом оказался и Киев. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Практически во всех районах столицы зафиксированы повреждения.

Ведущая Тала Калатай в своем Facebook говорит, что ночь для ее семьи была ужасной. Во время обстрела пострадал дом мамы знаменитости настолько сильно, что здание больше непригодно к жизни. Кроме того, мама Талы Калатай оказалась под завалами.

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К счастью, с женщиной все хорошо. Маму Талы Калатай спасло то, что она пряталась в погребе. Соседи потом помогли женщине выбраться из-под завалов. Кроме того, спасли и собаку семьи. Ведущая говорит, что теперь у ее мамы второй день рождения.

«Мы приходим в себя. Собаку достали из-под завалов. Жив. Дом мамы для жизни непригоден. Я думаю, это ее второй день рождения. Иначе я не могу этого описать. И она была в погребе. Это спасло ей жизнь. Это полный шок», — поделилась ведущая.

Пост Талы Калатай

Отметим, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев. Страна-агрессор обстреливала столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. По состоянию на девять утра известно о гибели 13 человек. 3 июля в Киеве объявлен Днем траура.

Напомним, недавно вдова композитора Игоря Поклада рассказывала, как ее дом во второй раз серьезно пострадал во вреся обстрела Киева. Светлана Поклад также показывала фото последствий.

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