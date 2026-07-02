Россия нащупала слабое место ПВО: почему новые удары по Киеву стали опаснее

Атака на Киевщину 2 июля

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Россия в последнее время применяет против Украины более опасную тактику массированных комбинированных ударов. Основным направлением таких атак все чаще становится Киев.

Об этом говорится в материале Defense Express.

В ночь на 2 июля российские войска совершили очередную массированную дальнобойную атаку. По характеру она похожа на удары, которые РФ наносила по Украине в ночь на 2 и 15 июня.

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Это может свидетельствовать о формировании определенного двухнедельного цикла, используемого Россией для подготовки масштабных комбинированных атак.

Что запустила Россия

По данным Воздушных сил, в ночь на 2 июля российская армия применила:

4 гиперзвуковые ракеты "Циркон";

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

34 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101;

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

496 дронов разных типов.

Украинские силы ПВО сбили все 8 "Калибров", 32 из 34 ракет Х-101, все 4 ракеты Х-59/69 и 476 дронов.

В то же время самый низкий показатель перехвата был у баллистических и гиперзвуковых ракет. Из 24 баллистических ракет было сбито только 4, а ни один из четырех "Цирконов" перехватить не удалось.

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Почему атака стала опаснее

Наибольшее внимание привлекает именно низкий процент сбивания баллистических ракет – всего 16,7%. Также не были перехвачены гиперзвуковые "Цирконы".

Большинство этих ракет, по имеющейся информации, летело именно по Киеву.

Для сравнения, во время атаки 15 июня украинская ПВО сбила 5 из 6 Цирконов и 15 из 34 баллистических ракет. Во время удара 2 июня не было сбито ни одного из 8 "Цирконов", но из 33 баллистических ракет удалось перехватить 11.

Одной из возможных причин того, что атака 2 июля стала более результативной для врага, может быть критический дефицит ракет к системам Patriot. Именно эти комплексы являются одними из ключевых средств для перехвата российской баллистики.

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Вероятно, Россия рассчитывает на истощение украинской противовоздушной обороны. В июне РФ уже несколько раз била по Киеву баллистическими ракетами не только в пределах крупных комбинированных атак, но и отдельными ударами.

Последствия удара по Киеву

По данным КМВА, по состоянию на момент публикации в Киеве известно о 13 погибших и 86 раненых в результате российской атаки.

Разрушения зафиксированы более чем в 30 локациях. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Под завалами могут оставаться люди.

Атака на Киев — последние новости

Во время ночной атаки 2 июля беспилотник попал в гостиницу в Шевченковском районе Киева. Пожар длится более 10 часов, спасатели продолжают ликвидацию. Движение по бульвару Тараса Шевченко частично ограничено. Городские власти призывают ограничить пребывание на улице из-за задымления.

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В результате Россия применила дроны и ракеты различных типов. В столице зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, спасательные работы продолжаются. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета разрушила часть многоэтажки.

Поэтому в Киеве объявлен траур — 3 июля, в пятницу. Кличко отметил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города, а также в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

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